Vì sao nên ngừng chọn tuyến đường nhanh nhất trên Google Maps?

Lộ trình nhanh nhất trên Google Maps chưa chắc là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Nhiều tài xế có thói quen chọn lộ trình nhanh nhất do Google Maps gợi ý để tiết kiệm vài phút di chuyển. Tuy nhiên, điều này có thực sự đem lại lợi ích trên thực tế? Câu trả lời có thể khiến nhiều người dùng suy nghĩ lại về việc lựa chọn lộ trình di chuyển.

Theo đó, thời gian ngắn hơn trên lý thuyết đôi khi lại đi kèm với những con hẻm nhỏ hẹp, khúc cua phức tạp hoặc kẹt xe bất ngờ. Thuật toán của Google Maps tính toán đường đi dựa trên tình trạng giao thông thực tế, chất lượng đường sá và các trạm thu phí. Dù vậy, một hành trình hiệu quả thực sự đối với người lái không chỉ đơn thuần là việc cắt giảm thời gian dự kiến đến nơi (ETA).

Lựa chọn lộ trình nhanh nhất trên Google Maps. Ảnh: Phong Đỗ

Sự thật sau tuyến đường 'nhanh nhất' mà Google Maps gợi ý

Khi lái xe ở khu vực chưa quen hoặc đang mệt mỏi, việc chạy trên các trục đường lớn thẳng tắp sẽ an toàn và dễ chịu hơn nhiều. Việc chấp nhận đi thêm vài phút để tránh các con hẻm ngoằn ngoèo giúp người lái duy trì tâm lý ổn định và kiểm soát tốt hành trình. Google Maps hiển thị lộ trình đề xuất bằng màu xanh đậm và các tuyến đường thay thế bằng màu xanh nhạt. Người dùng hoàn toàn có thể chủ động chuyển đổi giữa các phương án di chuyển để chọn cung đường phù hợp nhất với bản thân.

Bên cạnh thời gian đến nơi, ứng dụng còn cung cấp biểu đồ mật độ giao thông theo giờ và cảnh báo các đoạn đường đang bị kẹt xe. Nếu phát hiện tuyến đường nhanh nhất đang có điểm nghẽn nghiêm trọng, việc chọn đường vòng thoáng hơn là quyết định sáng suốt. Bản đồ cũng hiển thị rõ các sự cố giao thông như tai nạn hoặc công trường thi công sửa chữa trên tuyến đường. Người dùng có thể bật lớp bản đồ Giao thông (Traffic) hoặc cài đặt thời gian khởi hành trong tương lai để dự đoán chuyến đi chuẩn xác.

Đáng chú ý, tuyến đường có thời gian ngắn nhất chưa chắc đã là lựa chọn tiết kiệm chi phí nhiên liệu nhất cho xe của bạn. Google Maps hiện có tính năng tính toán độ dốc đồi núi, tình trạng dừng - chạy liên tục và điều kiện mặt đường để tìm tuyến tối ưu năng lượng. Để sử dụng, tài xế chỉ cần bật mục "Ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu" (Prefer fuel-efficient routes) trong phần cài đặt điều hướng.

Người dùng cũng cần lưu ý chọn chính xác loại động cơ phương tiện trong phần cài đặt để thuật toán ước tính hiệu quả tiêu thụ chuẩn xác. Trong những chuyến đi thường nhật không quá vội vã, việc bảo vệ bình xăng và tránh căng thẳng khi lái xe là ưu tiên hàng đầu.

Nhìn chung, Google Maps là công cụ hỗ trợ dẫn đường đắc lực, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người trực tiếp cầm lái.

Theo Phong Đỗ (TNO)