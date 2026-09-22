Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Những tiện ích từ môi trường số

Tối thứ Bảy, thay vì chờ người dân đến trụ sở, cán bộ Công an phường Hoài Nhơn cùng đoàn viên, thanh niên đến các khu dân cư hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích số.

Qua mô hình “Tối thứ 7 - Công nghệ số với cộng đồng” được triển khai từ tháng 8-2026, người dân được hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên mạng. Trong tháng đầu triển khai tại tổ dân phố Trung Hóa, mô hình thu hút hơn 400 lượt người tham gia.

Từ những buổi hướng dẫn trực tiếp, các kênh thông tin trên môi trường số cũng được tận dụng để người dân dễ tiếp cận hơn. Công an phường Hoài Nhơn duy trì “Zalo kết nối bình yên” và Fanpage, cập nhật thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, đồng thời hướng dẫn một số thủ tục hành chính.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Hoài Thương - Trưởng Công an phường Hoài Nhơn, đơn vị tập trung số hóa quy trình xử lý, ký số hồ sơ, nâng kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ và thường xuyên làm sạch dữ liệu dân cư.

“Mục tiêu là cán bộ xử lý việc nhanh hơn, dữ liệu chính xác hơn, người dân chủ động thực hiện thủ tục trên môi trường số. Chúng tôi phối hợp Tổ Công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân ngay tại cơ sở, nhờ đó tỷ lệ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến luôn đạt trên 95%, 100% người dân đánh giá hài lòng qua ứng dụng VNeID” - Thượng tá Thương cho biết.

Còn tại Công an xã Ia Ko, hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đủ điều kiện được số hóa, ký số. Đơn vị đồng thời rà soát quy trình, số hóa tài liệu và sử dụng các phần mềm nghiệp vụ trong quản lý an ninh, trật tự. Việc này được gắn với xây dựng “Đơn vị số”, “Chỉ huy số”, “Cán bộ số”, từng bước đưa công nghệ vào công việc hằng ngày.

Công an xã Ia Ko kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân để sử dụng các tiện ích trên trên ứng dụng VNeId. Ảnh: ĐVCC

Với người dân, tiện ích dễ nhận thấy là có thể chủ động kiểm tra thông tin phương tiện, giấy phép lái xe ngay trên điện thoại, qua đó biết trước những nội dung cần giải quyết và hạn chế thời gian đi lại.

Trước khi đưa xe đi kiểm định, anh Nguyễn Văn Sơn (phường An Nhơn Nam), chủ động tra cứu trên VNeTraffic và phát hiện thông báo vi phạm để giải quyết trước.

“Chỉ vài thao tác là biết phương tiện có phát sinh vi phạm hay không. Nhờ vậy tôi chủ động giải quyết trước, không mất thời gian đi lại nhiều lần” - anh Sơn chia sẻ.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 300.000 người dân được hướng dẫn cài đặt sử dụng VNeTraffic. Từ tra cứu vi phạm, các tiện ích số tiếp tục được mở rộng sang sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.

Trên Zalo mini app “Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ”, người dân có thể tra cứu kết quả sát hạch, thông tin giấy phép, lịch sát hạch, cơ sở đào tạo, nơi cấp đổi và tình trạng giấy phép.

Ứng dụng VNeTraffic mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Theo Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai), việc kết nối dữ liệu đăng ký xe, kiểm định, giấy phép lái xe và xử lý vi phạm giúp người dân chủ động hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan. Với lực lượng chức năng, đây cũng là cơ sở để khai thác thông tin nhanh, chính xác và thuận lợi hơn trong quản lý.

Khi dữ liệu được sử dụng trong quản lý, việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera cũng có thêm cơ sở để thực hiện nhanh hơn. Hiện toàn tỉnh có 39 vị trí với 270 camera. Hình ảnh được tiếp nhận, trích xuất để xác định biển số, thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm trước khi xử lý.

Tương tự, ở lĩnh vực PCCC, chuyển đổi số cũng được thể hiện qua việc xây dựng dữ liệu phục vụ quản lý các cơ sở, nguồn nước chữa cháy. Công an tỉnh đã hướng dẫn 3.929/3.944 cơ sở khai báo dữ liệu, tạo cơ sở để cập nhật, khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý.

Trong khi đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xây dựng Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, cung cấp thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Đây là một cách đưa kết quả của công tác chuyên môn đến trực tiếp người dân, giúp người sử dụng có thêm nguồn thông tin chính thống để nhận diện nguy cơ.

Từ nền tảng số đến phương thức quản lý mới

Hiện Công an tỉnh Gia Lai quản lý, vận hành 31 máy chủ, hơn 6.300 máy tính; 100% đơn vị cấp phòng và Công an xã, phường được kết nối mạng diện rộng BCANet.

Hệ thống quản lý văn bản, điều hành được triển khai đến 100% đơn vị cấp phòng và Công an cấp xã; hệ sinh thái Signet đã kích hoạt, định danh tại 162/162 đơn vị, với hơn 6.634 tài khoản được sử dụng thường xuyên. Đây là nền tảng để các hoạt động nghiệp vụ, điều hành và giải quyết công việc từng bước chuyển sang môi trường số.

Công an phường Quy Nhơn làm căn cước cho người dân. Ảnh: D.L

Quan trọng hơn, dữ liệu đang được đặt vào vị trí trung tâm của quá trình này. Đến nay, 52 cơ sở dữ liệu đã đồng bộ thời gian thực với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; 1.865 kết nối giữa nền tảng LGSP của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia được hoàn thành.

Khi dữ liệu được kết nối và chia sẻ, việc quản lý không còn phụ thuộc nhiều vào từng hệ thống riêng lẻ, đồng thời tạo điều kiện để thông tin được khai thác phục vụ nhiều yêu cầu khác nhau, từ giải quyết thủ tục hành chính đến quản lý nhà nước.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: Công an tỉnh xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào công tác chuyên môn mà còn là quá trình thay đổi phương thức quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Ngành sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) thông qua hệ thống camera để kiểm soát giao thông trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Theo hướng đó, đầu tư công nghệ được gắn với nâng năng lực của đội ngũ và bảo đảm an toàn hệ thống. 100% cán bộ, chiến sĩ được tạo tài khoản, tham gia học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”; các mô hình “Đơn vị số”, “Chỉ huy số”, “Cán bộ số” được triển khai trong toàn lực lượng.

Công an tỉnh còn tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, triển khai camera giám sát, giám sát giao thông và xây dựng Trung tâm An ninh mạng tỉnh.

Từ tháng 8-2026, Công an tỉnh được giao làm cơ quan thường trực, phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06; tham mưu xây dựng chiến lược dữ liệu, chuyển đổi số và khung quản trị dữ liệu của tỉnh.

Công an hướng dẫn cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Quy Nhơn cách khai báo tạm trú trên hệ thống phần mềm quản lý lưu trú do Bộ Công an quản lý. Ảnh: D.L

Từ trực tiếp ứng dụng công nghệ trong công tác chuyên môn, lực lượng công an từng bước tham gia xây dựng nền tảng dữ liệu, quản trị số của địa phương; góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu làm nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân.