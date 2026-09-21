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Hoài Nhơn Đông đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số

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ÁNH NGUYỆT
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(GLO)- Sáng 21-9, UBND phường Hoài Nhơn Đông tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC), phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trong 9 tháng đầu năm 2026.

Trong 9 tháng qua, UBND phường Hoài Nhơn Đông tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị. Trong tổng số 19 nhiệm vụ trọng tâm về CCHC, phường đã hoàn thành 14 nhiệm vụ; đồng thời niêm yết, công khai 378 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

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Phường Hoài Nhơn Đông đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Ảnh: Ánh Nguyệt

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được duy trì, kết nối liên thông 3 cấp với hơn 80 cuộc họp trực tuyến được tổ chức. 100% văn bản hành chính, trừ văn bản mật, được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng.

Trong 9 tháng, phường đã số hóa hơn 7.220 hồ sơ, đạt 100%; 100% hồ sơ có kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp bản điện tử. Đáng chú ý, có 4.578 hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt hơn 63%.

Trên hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phường cũng tiếp nhận 1.689 hồ sơ trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung của các bộ, ngành, tất cả đều được tiếp nhận trực tuyến. Riêng lĩnh vực đất đai, phường tiếp nhận 1.418 hồ sơ liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoài Nhơn.

Tổ công nghệ số cộng đồng đã trực tiếp hướng dẫn 712 hộ dân cài đặt, sử dụng VNeID, iGiaLai, Cổng Zalo Hành chính công và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Các hoạt động tập huấn kỹ năng số thu hút 2.123 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt đối với đối tượng bảo trợ xã hội đạt hơn 77%; đối với người có công đạt 83,65%.

Trong 3 tháng cuối năm, UBND phường Hoài Nhơn Đông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân; phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng; tăng cường số hóa hồ sơ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

UBND phường cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đăng ký, xây dựng và hoàn thiện ít nhất một sản phẩm, mô hình, sáng kiến hoặc giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

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