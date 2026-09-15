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EU đề xuất kiểm soát độ tuổi với mạng xã hội và chatbot AI

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, VOV, Reuters)

(GLO)- Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, nền tảng chia sẻ video, chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) và một số trò chơi trực tuyến, trong nỗ lực tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Đề xuất thuộc khuôn khổ Đạo luật Trẻ em trực tuyến (EU Kids Act), dự kiến được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Ủy viên phụ trách công nghệ Henna Virkkunen công bố trong tuần này.

Theo dự thảo, EU sẽ áp dụng cơ chế kiểm soát theo từng nhóm tuổi thay vì 1 ngưỡng cấm duy nhất.

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Trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, trẻ dưới 3 tuổi sẽ không được tiếp cận các dịch vụ mạng xã hội và những dịch vụ trực tuyến có nguy cơ gây hại; trẻ từ 3 đến dưới 13 tuổi có thể sử dụng các dịch vụ dành cho trẻ em thông qua tài khoản do cha mẹ kiểm soát; nhóm từ 13 đến dưới 15 tuổi có thể được sử dụng mạng xã hội và nền tảng chia sẻ video thông qua tài khoản dành cho người mới, nhưng phải chịu sự kiểm soát của phụ huynh.

Từ 15 tuổi, người dùng có thể tự lập tài khoản, nếu nền tảng đáp ứng các yêu cầu về an toàn ngay từ khâu thiết kế.

Phạm vi đề xuất không chỉ dừng ở mạng xã hội, mà còn bao gồm các nền tảng chia sẻ video, trò chơi trực tuyến có nguy cơ đối với trẻ vị thành niên và chatbot AI.

Các dịch vụ như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube và ChatGPT nằm trong nhóm được dự thảo hướng tới.

Một nội dung đáng chú ý là trách nhiệm được đặt nhiều hơn lên các nền tảng công nghệ.

Doanh nghiệp có thể phải thực hiện xác minh độ tuổi, hạn chế những tính năng được thiết kế nhằm kéo dài thời gian sử dụng, kiểm soát hệ thống đề xuất nội dung và cung cấp các công cụ bảo vệ, báo cáo nội dung gây hại cho trẻ em.

Các nền tảng thuộc diện điều chỉnh cũng có thể phải đóng khoản phí giám sát, để hỗ trợ việc thực thi quy định của EU.

Đề xuất hiện vẫn là dự thảo và có thể tiếp tục được điều chỉnh. Sau khi EC trình bày, nội dung sẽ phải trải qua quá trình thảo luận, đàm phán giữa các nước thành viên và Nghị viện châu Âu trước khi trở thành quy định áp dụng trên toàn EU.

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