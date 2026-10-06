iPhone 18 Pro mới mua đã xuất hiện dấu hiệu đổi màu

Theo NYPost, nhiều người dùng đã đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội về nỗi thất vọng khi phát hiện mẫu iPhone 18 Pro mà họ vừa sở hữu không lâu có dấu hiệu đổi màu xung quanh ba camera ở mặt sau, đặc biệt ở các màu đỏ Burgundy và đen.

Một người dùng chia sẻ: "Tôi nhận thấy khu vực xung quanh ống kính camera của mình trông hơi sáng hơn và có màu hồng so với phần vỏ camera xung quanh. Điện thoại không có dầu, cặn bẩn hay bụi bám, và tôi đã lau chùi rất kỹ. Tôi cũng không thấy bất kỳ vết xước hay hư hỏng nào". Hình ảnh kèm theo cho thấy ba ống kính của chiếc điện thoại màu đỏ Burgundy được bao quanh bởi quầng sáng hồng.

Hiện tượng đổi màu chủ yếu ảnh hưởng đến vùng thấu kính. Ảnh: Facebook/Andy Lockhart

Một người khác cũng cho biết: "Tôi gặp tình trạng tương tự với mẫu màu đỏ Burgundy của iPhone 18 Pro Max. Những ai nói rằng chỉ cần lau sạch là được đều sai, bởi tôi không thể lau sạch được. Đây là hiện tượng đổi màu trên thiết bị".

Nhiều khách hàng khác cũng xác nhận rằng chiếc iPhone của họ đã bị đổi màu ngay khi nhận hàng, điều đó loại trừ khả năng do hao mòn thông thường hoặc vệ sinh không đúng cách. Một khách hàng phàn nàn: "Chiếc iPhone 18 Pro Max màu đen của tôi cũng bị tình trạng tương tự. Nó đã như vậy khi mới mua về. Tôi đã cố gắng lau chùi nhưng vết bẩn không biến mất".

Nhiều người yêu cầu Apple hoàn tiền iPhone 18 Pro đổi màu

Một số người dùng đã quyết định yêu cầu Apple hoàn tiền mua iPhone, trong đó một người viết: "Máy của tôi tệ quá. Tôi đang gửi trả lại Apple". Tuy nhiên, những khách hàng sở hữu các mẫu iPhone 18 Pro màu bạc hoặc băng thanh không báo cáo bất kỳ vấn đề nào về màu sắc.

Người dùng Reddit cho rằng sự đổi màu không phải do hao mòn thông thường. Ảnh: Reddit/Low_Midnight_2601

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Apple gặp phải sự cố liên quan đến màu sắc trên sản phẩm của mình. Trước đó, khách hàng đã phàn nàn về mẫu iPhone 17 Pro màu cam vũ trụ chuyển sang màu hồng chỉ sau vài tuần ra mắt.

Theo giải thích từ trang AppleInsider, nguyên nhân có thể do quá trình tạo màu. Cả iPhone 17 và 18 Pro đều trải qua quá trình anod hóa, giúp chất tạo màu thấm sâu vào cấu trúc. Tuy nhiên, việc dán lớp bảo vệ không đúng cách có thể khiến các thiết bị dễ bị nhiễm bẩn từ nước hoặc dầu, ảnh hưởng đến màu sắc.

Một số nguồn tin rò rỉ cho biết Apple vẫn chưa giải quyết được vấn đề, và đây có thể là lý do khiến các mẫu như iPhone 18 Pro gặp phải tình trạng tương tự. Mặc dù vậy, vẫn chưa có phản hồi chính thức từ Apple, do đó mọi thứ chỉ là suy đoán ở thời điểm hiện tại.

Theo Kiến Văn (TNO)