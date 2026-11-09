Facebook Plus xuất hiện tại Việt Nam, giá gần 28.000 đồng mỗi tháng

(GLO)- Facebook Plus đang được giới thiệu đến một số người dùng tại Việt Nam với mức phí 27.990 đồng/tháng, kèm 7 ngày dùng thử miễn phí. Gói thuê bao bổ sung nhiều tiện ích cho Facebook và Messenger, trong khi các chức năng cơ bản của mạng xã hội vẫn được duy trì miễn phí.

Ngày 9-11, một số tài khoản Facebook tại Việt Nam đã xuất hiện tùy chọn đăng ký Facebook Plus. Dịch vụ có giá 27.990 đồng/tháng, sau thời gian dùng thử miễn phí 7 ngày sẽ tự động gia hạn nếu người dùng không hủy.

Facebook Plus cung cấp một số tính năng nâng cao, chủ yếu liên quan đến Story (tin).

Người đăng ký có thể xem thêm thông tin về lượt xem lại Story, tìm kiếm tài khoản trong danh sách người xem và sử dụng các biểu cảm đặc biệt.

Facebook Plus bổ sung các tính năng độc quyền cho người dùng Facebook và Messenger, với mức phí được ghi nhận tại Việt Nam là 27.990 đồng/tháng. Ảnh: Zing News

Gói thuê bao còn hỗ trợ xem trước Story, kéo dài thời gian hiển thị nội dung quá 24 giờ và thay đổi biểu tượng Facebook trên màn hình điện thoại. Đây là những tiện ích hướng đến khả năng cá nhân hóa và mở rộng trải nghiệm sử dụng mạng xã hội.

Tuy nhiên, Facebook Plus không đồng nghĩa với Meta verified, dịch vụ thuê bao tập trung vào xác minh tài khoản, bảo vệ danh tính và hỗ trợ người dùng. Vì vậy, đăng ký Facebook Plus không mặc nhiên được cấp huy hiệu xác minh.

Việc xuất hiện Facebook Plus tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Meta mở rộng mô hình kinh doanh thuê bao bên cạnh nguồn thu quảng cáo truyền thống.

Trước đó, ngày 15-9, Meta công bố Meta One, hệ thống thuê bao tích hợp các dịch vụ Instagram Plus, Facebook Plus, WhatsApp Plus cùng những tiện ích trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ dành cho nhà sáng tạo, doanh nghiệp.

Theo Meta, trải nghiệm cốt lõi trên các ứng dụng và Meta AI vẫn miễn phí, còn người dùng trả phí để tiếp cận những tính năng chuyên biệt và hạn mức sử dụng mở rộng.

Tại Việt Nam, Meta One cũng đã xuất hiện trên một số tài khoản từ cuối tháng 10, với các cấp độ và quyền lợi khác nhau. Việc triển khai các dịch vụ thuê bao hiện vẫn phụ thuộc vào tài khoản và khu vực.

Người dùng có thể kiểm tra tùy chọn Facebook Plus trong phần cài đặt hoặc Trung tâm tài khoản của ứng dụng. Trước khi đăng ký, cần lưu ý thời hạn dùng thử, mức phí và cơ chế tự động gia hạn để tránh phát sinh khoản thanh toán ngoài dự kiến.