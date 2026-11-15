Elon Musk cùng hơn 115.000 người ký kiến nghị Nvidia đưa Jensen Huang trở lại

(GLO)- Chiến dịch trực tuyến kêu gọi Nvidia khôi phục chức vụ CEO cho ông Jensen Huang đã thu hút hơn 115.000 chữ ký, với sự tham gia của Elon Musk và nhiều lãnh đạo công nghệ.

Làn sóng ủng hộ ông Jensen Huang gia tăng sau khi nhà đồng sáng lập Nvidia từ chức Giám đốc điều hành (CEO) ngày 11-11.

Theo chuyên trang công nghệ TechCrunch, tính đến ngày 14-11, kiến nghị trên trang Stand with Jensen đã vượt 115.000 chữ ký, trong đó có 5.965 nhân viên hiện tại, 1.108 cựu nhân viên Nvidia và 63.063 cổ đông.

Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ cũng tham gia chiến dịch.

Elon Musk (trái) và Jensen Huang là hai nhân vật nổi tiếng hàng đầu làng công nghệ. Ảnh: EPA

Nội dung kiến nghị đề nghị Hội đồng quản trị Nvidia đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO trong thời gian tiến hành điều tra độc lập, đồng thời công khai quy trình, phạm vi và những căn cứ liên quan.

Những người ủng hộ cho rằng cần tạo điều kiện để ông Huang giải trình đầy đủ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông Jensen Huang từ chức sau khi xuất hiện thông tin về các mối quan hệ cá nhân, trong đó có một phụ nữ làm việc trong ngành chip bị quan chức tình báo Mỹ nghi ngờ liên quan hoạt động tình báo Trung Quốc.

Trước đó, Nvidia đã thành lập một ủy ban gồm các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phối hợp với luật sư bên ngoài để điều tra khả năng ông Huang là mục tiêu của chiến dịch tình báo nước ngoài.

Trong thông báo ngày 8-11, Nvidia cho biết chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật của công ty bị xâm phạm. Ông Huang cũng cam kết hợp tác với cuộc điều tra.

Sau khi ông Huang rời chức vụ, Nvidia giao Giám đốc tài chính Colette Kress điều hành tạm thời và bắt đầu tìm kiếm nhân sự mới cho vị trí CEO.