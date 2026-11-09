Nvidia điều tra CEO Jensen Huang trước nghi vấn tình báo Trung Quốc

(GLO)- Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập đối với CEO Jensen Huang sau khi xuất hiện thông tin tình báo Mỹ nghi ông có quan hệ với một nhân vật liên quan đến hoạt động gián điệp Trung Quốc, trong bối cảnh Washington siết kiểm soát xuất khẩu chip AI.

Ngày 8-11, Reuters đưa tin Nvidia thành lập một ủy ban độc lập thuộc hội đồng quản trị, phối hợp với các luật sư bên ngoài, để xem xét những thông tin liên quan đến CEO Jensen Huang và khả năng công ty bị nhắm mục tiêu bởi hoạt động tình báo nước ngoài.

Ông Huang dự một sự kiện ở Washington D.C. hôm 8-10. Ảnh: AP

Theo các thông tin được The New York Times và Financial Times công bố, cơ quan tình báo Mỹ từng soạn một bản ghi nhớ nội bộ đề cập đến mối quan hệ giữa ông Huang và Alice Huang, cựu lãnh đạo cấp cao của Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore và là khách hàng của Nvidia.

Bản ghi nhớ được cho là đánh giá Alice Huang có thể đã được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) tuyển mộ.

Các cơ quan Mỹ nghi ngờ nhân vật này tìm cách tiếp cận CEO Nvidia nhằm thu thập thông tin về công ty, đồng thời tác động đến khả năng Nvidia cung cấp chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến cho thị trường Trung Quốc.

Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là những suy đoán vô căn cứ nhằm bôi nhọ Trung Quốc.

Megaspeed cũng nằm trong diện bị chú ý do những nghi vấn liên quan đến việc tiếp cận chip Nvidia thuộc diện hạn chế xuất khẩu.

Công ty khẳng định các tương tác giữa ông Huang và đại diện Megaspeed diễn ra trong khuôn khổ quan hệ khách hàng thông thường, không liên quan đến việc cung cấp thông tin mật.

Vụ việc thu hút sự chú ý của các nghị sĩ Mỹ. Một số thành viên Quốc hội đã đề nghị ông Huang giải trình trong các cuộc trao đổi kín, trong khi những cơ quan liên quan chưa đưa ra bình luận chính thức.

Cuộc điều tra diễn ra khi Nvidia giữ vai trò trung tâm trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt ở lĩnh vực chip AI.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington nhằm hạn chế khả năng tiếp cận những bộ xử lý tiên tiến của Trung Quốc đã khiến hoạt động kinh doanh của Nvidia tại thị trường này trở thành vấn đề nhạy cảm về kinh tế và an ninh.

Cùng ngày, ông Huang cũng gửi thông điệp tới nhân viên, thừa nhận đã có hành vi không chung thủy trong đời sống cá nhân và xin lỗi gia đình, đồng nghiệp.

Tuy nhiên, Nvidia cho biết chưa có bằng chứng cho thấy vấn đề đời tư này dẫn đến việc rò rỉ thông tin nội bộ hoặc ảnh hưởng đến an ninh công ty.