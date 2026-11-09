Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Nvidia điều tra CEO Jensen Huang trước nghi vấn tình báo Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, TPO, Al Jazeera, Reuters)

(GLO)- Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập đối với CEO Jensen Huang sau khi xuất hiện thông tin tình báo Mỹ nghi ông có quan hệ với một nhân vật liên quan đến hoạt động gián điệp Trung Quốc, trong bối cảnh Washington siết kiểm soát xuất khẩu chip AI.

Ngày 8-11, Reuters đưa tin Nvidia thành lập một ủy ban độc lập thuộc hội đồng quản trị, phối hợp với các luật sư bên ngoài, để xem xét những thông tin liên quan đến CEO Jensen Huang và khả năng công ty bị nhắm mục tiêu bởi hoạt động tình báo nước ngoài.

nvidia-dieu-tra-ceo-jensen-huang-truoc-nghi-van-tinh-bao-trung-quoc.png
Ông Huang dự một sự kiện ở Washington D.C. hôm 8-10. Ảnh: AP

Theo các thông tin được The New York Times và Financial Times công bố, cơ quan tình báo Mỹ từng soạn một bản ghi nhớ nội bộ đề cập đến mối quan hệ giữa ông Huang và Alice Huang, cựu lãnh đạo cấp cao của Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore và là khách hàng của Nvidia.

Bản ghi nhớ được cho là đánh giá Alice Huang có thể đã được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) tuyển mộ.

Các cơ quan Mỹ nghi ngờ nhân vật này tìm cách tiếp cận CEO Nvidia nhằm thu thập thông tin về công ty, đồng thời tác động đến khả năng Nvidia cung cấp chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến cho thị trường Trung Quốc.

Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là những suy đoán vô căn cứ nhằm bôi nhọ Trung Quốc.

Megaspeed cũng nằm trong diện bị chú ý do những nghi vấn liên quan đến việc tiếp cận chip Nvidia thuộc diện hạn chế xuất khẩu.

Công ty khẳng định các tương tác giữa ông Huang và đại diện Megaspeed diễn ra trong khuôn khổ quan hệ khách hàng thông thường, không liên quan đến việc cung cấp thông tin mật.

Vụ việc thu hút sự chú ý của các nghị sĩ Mỹ. Một số thành viên Quốc hội đã đề nghị ông Huang giải trình trong các cuộc trao đổi kín, trong khi những cơ quan liên quan chưa đưa ra bình luận chính thức.

Cuộc điều tra diễn ra khi Nvidia giữ vai trò trung tâm trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt ở lĩnh vực chip AI.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington nhằm hạn chế khả năng tiếp cận những bộ xử lý tiên tiến của Trung Quốc đã khiến hoạt động kinh doanh của Nvidia tại thị trường này trở thành vấn đề nhạy cảm về kinh tế và an ninh.

Cùng ngày, ông Huang cũng gửi thông điệp tới nhân viên, thừa nhận đã có hành vi không chung thủy trong đời sống cá nhân và xin lỗi gia đình, đồng nghiệp.

Tuy nhiên, Nvidia cho biết chưa có bằng chứng cho thấy vấn đề đời tư này dẫn đến việc rò rỉ thông tin nội bộ hoặc ảnh hưởng đến an ninh công ty.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 7-11: Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ không kích hệ thống phòng không Iran

Tin thế giới tối 7-11: Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ không kích hệ thống phòng không Iran

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Mỹ lên kế hoạch tổ chức triển lãm hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới năm 2028; Mỹ không kích hệ thống phòng không Iran; ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại CHDC Congo; Iraq và UAE phối hợp triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Kiev hứng tên lửa đạn đạo, Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị tập kích lớn

Kiev hứng tên lửa đạn đạo, Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị tập kích lớn

Thế giới

(GLO)- Thủ đô Kiev của Ukraine bị tên lửa đạn đạo tập kích trong đêm 6-11 và rạng sáng 7-11, khiến 5 người bị thương, nhiều công trình bị hư hại. Cuộc tấn công diễn ra sau khi ông Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị đợt tập kích mới nhằm vào các cơ sở năng lượng, cầu và hạ tầng dân sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại Moscow, Nga, ngày 6-11-2026. Ảnh: Reuters

Tin thế giới sáng 7-11: Tổng thống Putin xác nhận lịch đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Putin xác nhận lịch đàm phán ba bên tại Abu Dhabi; đảo Qeshm của Iran lại trúng tên lửa; Israel chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại tại Lebanon; các tòa soạn châu Âu bị đe dọa đánh bom hàng loạt... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-11.

Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới doanh nghiệp liên quan Prince Group tại Campuchia

Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới doanh nghiệp liên quan Prince Group tại Campuchia

Thế giới

(GLO)- Ngày 5-11, Mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Prince Group tại Campuchia, nhắm vào 4 cá nhân và 41 thực thể bị cáo buộc hỗ trợ tổ chức này che giấu tài sản, né tránh trừng phạt và duy trì hoạt động tài chính quốc tế.

Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện

Tin thế giới sáng 5-11: Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện

Thế giới

(GLO)- Tehran tuyên bố giành chiến thắng chiến lược; Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện; Nga, Mỹ và Ukraine xúc tiến chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11.

null