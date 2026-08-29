Nvidia thu 96,2 tỷ USD trong một quý nhờ 'cơn khát' chip AI

Ngày 26-8, Nvidia công bố doanh thu quý đạt 96,2 tỷ USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái và 18% so với quý trước, vượt dự báo khoảng 92 tỷ USD của giới phân tích.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang phát biểu trong buổi tiếp đón Hệ sinh thái AI Hàn Quốc mới đây. Ảnh : Yonhap

Trong quý kết thúc ngày 26-7, lợi nhuận ròng của Nvidia đạt 59,7 tỷ USD, tăng 126% so với cùng kỳ. Con số này bao gồm khoản lãi 7,8 tỷ USD từ danh mục đầu tư vào các công ty AI khác.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng trung tâm dữ liệu, gồm các bộ xử lý phục vụ AI, với doanh thu kỷ lục 89 tỷ USD, tăng 117% so với cùng kỳ và vượt dự báo 85,08 tỷ USD. Lợi nhuận điều chỉnh đạt 2,22 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự báo 2,10 USD.

Kết quả kinh doanh của Nvidia phản ánh nhu cầu AI toàn cầu tăng mạnh, trong đó hãng nhận các đơn đặt hàng lớn từ OpenAI, Anthropic, Meta và Google.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang nhận định AI đã đạt “điểm bùng phát”. Nvidia dự báo doanh thu quý hiện tại khoảng 108 tỷ USD, cao hơn mức 104,19 tỷ USD mà Phố Wall dự báo.

Theo Khánh Hưng (SGGPO)