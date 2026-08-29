Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Nvidia thu 96,2 tỷ USD trong một quý nhờ 'cơn khát' chip AI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26-8, Nvidia công bố doanh thu quý đạt 96,2 tỷ USD, tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái và 18% so với quý trước, vượt dự báo khoảng 92 tỷ USD của giới phân tích.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang phát biểu trong buổi tiếp đón Hệ sinh thái AI Hàn Quốc mới đây. Ảnh : Yonhap
Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang phát biểu trong buổi tiếp đón Hệ sinh thái AI Hàn Quốc mới đây. Ảnh : Yonhap

Trong quý kết thúc ngày 26-7, lợi nhuận ròng của Nvidia đạt 59,7 tỷ USD, tăng 126% so với cùng kỳ. Con số này bao gồm khoản lãi 7,8 tỷ USD từ danh mục đầu tư vào các công ty AI khác.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng trung tâm dữ liệu, gồm các bộ xử lý phục vụ AI, với doanh thu kỷ lục 89 tỷ USD, tăng 117% so với cùng kỳ và vượt dự báo 85,08 tỷ USD. Lợi nhuận điều chỉnh đạt 2,22 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự báo 2,10 USD.

Kết quả kinh doanh của Nvidia phản ánh nhu cầu AI toàn cầu tăng mạnh, trong đó hãng nhận các đơn đặt hàng lớn từ OpenAI, Anthropic, Meta và Google.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang nhận định AI đã đạt “điểm bùng phát”. Nvidia dự báo doanh thu quý hiện tại khoảng 108 tỷ USD, cao hơn mức 104,19 tỷ USD mà Phố Wall dự báo.

Theo Khánh Hưng (SGGPO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Tin tức

(GLO)- Từ việc đào tạo sinh viên các lĩnh vực bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho công nghệ lượng tử, Gia Lai đang đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược.

ung-dung-Viettel-Tammi-gia-lai-vuot-moc-5-trieu-nguoi-dung

Ứng dụng Tammi của Viettel vượt mốc 5 triệu người dùng

Tin tức

(GLO)- Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ khả năng đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người Việt, với các tính năng liên lạc liền mạch như gọi điện, nhắn tin không tốn data, video call chất lượng cao, cùng công nghệ AI và tính năng Phone to App.

Dữ liệu nào được phép mua bán trên sàn từ 25-9?

Dữ liệu nào được phép mua bán trên sàn từ 25-9?

Tin tức

(GLO)- Từ ngày 25-9-2026, Nghị định số 314/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của sàn dữ liệu chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý cho giao dịch dữ liệu, sản phẩm và dịch vụ về dữ liệu trên môi trường số. Tuy nhiên, không phải mọi loại dữ liệu đều được phép đưa lên sàn để mua bán.

Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

Phường Pleiku tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI trong công việc

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-8, UBND phường Pleiku tổ chức tập huấn sử dụng các nền tảng số thiết yếu, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) cho 120 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường; đại diện các tổ dân phố, làng, trường học và Trạm Y tế trên địa bàn.

null