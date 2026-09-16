(GLO)- Chiều 15-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Mang Yang số - Đồng hành và lắng nghe tiếng nói người dân” nhằm ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân và tiếp nhận ý kiến, kiến nghị từ cơ sở.

Tại buổi ra mắt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mang Yang trao mô hình cho 19 thôn, làng và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mang Yang trao mô hình cho 19 thôn, làng và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Hoàng Quân

Mô hình tạo thêm kênh tương tác nhanh chóng, thuận tiện giữa Mặt trận với nhân dân. Qua đó, người dân có thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh tại khu dân cư; đồng thời, Ban công tác Mặt trận thuận lợi hơn trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc triển khai mô hình cũng góp phần gắn chuyển đổi số với công tác dân vận, giám sát, phản biện xã hội và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận.

Các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân được tiếp nhận, tổng hợp và chuyển tải kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền gần dân, Mặt trận sát dân.