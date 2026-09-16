Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Ra mắt mô hình “Mang Yang số - Đồng hành và lắng nghe tiếng nói người dân”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 15-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Mang Yang số - Đồng hành và lắng nghe tiếng nói người dân” nhằm ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân và tiếp nhận ý kiến, kiến nghị từ cơ sở.

Tại buổi ra mắt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mang Yang trao mô hình cho 19 thôn, làng và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

quang-canh-le-ra-mat.jpg
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mang Yang trao mô hình cho 19 thôn, làng và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Hoàng Quân

Mô hình tạo thêm kênh tương tác nhanh chóng, thuận tiện giữa Mặt trận với nhân dân. Qua đó, người dân có thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh tại khu dân cư; đồng thời, Ban công tác Mặt trận thuận lợi hơn trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc triển khai mô hình cũng góp phần gắn chuyển đổi số với công tác dân vận, giám sát, phản biện xã hội và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận.

Các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân được tiếp nhận, tổng hợp và chuyển tải kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền gần dân, Mặt trận sát dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

iPhone 18 Pro Max 'cháy hàng', hẹn giao sang tháng 10

iPhone 18 Pro Max 'cháy hàng', hẹn giao sang tháng 10

Tin tức

Chỉ khoảng 10 phút sau khi mở cổng đặt trước vào lúc 19 giờ ngày 12.9, thời gian giao hàng dự kiến của các phiên bản iPhone 18 Pro Max trên hệ thống Apple Store trực tuyến tại Việt Nam đã bị lùi thêm từ 2 đến 3 tuần.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc, ký kết hợp tác về khoa học và công nghệ tại Pháp

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm làm việc, ký kết hợp tác về khoa học và công nghệ tại Pháp

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Trong chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp, ngày 11-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn công nghệ lượng tử Quandela và ký kết hợp tác thành lập thí điểm Trạm quan trắc Môi trường biển - Hải dương học đạt chuẩn quốc tế tại vùng biển Quy Nhơn.

AI bùng nổ, lưới điện mở rộng: Vì sao thế giới khát đồng?

AI bùng nổ, lưới điện mở rộng: Vì sao thế giới khát đồng?

Tin tức

(GLO)- Đồng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng lưới điện, xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển các công nghệ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu tăng nhanh trong khi nguồn cung khai thác gặp nhiều trở ngại đang đẩy thị trường đồng vào cuộc đua ngày càng gay gắt.

null