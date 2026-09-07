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Thay đổi nhỏ khiến Google Translate trở nên tiện lợi hơn

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Google Translate vừa bổ sung hai cải tiến đáng chú ý giúp người dùng dịch hội thoại trực tiếp thuận tiện hơn trên smartphone.

Với khả năng hoạt động như một phiên dịch viên thời gian thực, Google Translate đã trở thành một công cụ hữu ích cho nhiều người dùng. Giờ đây, công ty đã công bố những cải tiến mới nhằm nâng cao khả năng hoạt động của chế độ Live Translate, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc giao tiếp khi đi du lịch.

Live Translate khiến Google Translate thêm hữu ích cho người dùng thường chạy đa nhiệm
Live Translate khiến Google Translate thêm hữu ích cho người dùng thường chạy đa nhiệm

Hiện tại, khi người dùng đang ở một địa điểm mới và cần thực hiện các tác vụ như nhận phòng khách sạn hay hỏi đường, việc sử dụng Live Translate để hiểu người khác có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi người dùng cần tra cứu thông tin từ một ứng dụng khác trên điện thoại. Để giải quyết vấn đề này, Google đã giới thiệu tính năng Live Translate trong nền trên hệ điều hành Android, cho phép người dùng chuyển đổi giữa các ứng dụng mà không làm gián đoạn quá trình dịch.

Mặc dù tính năng này hiện chỉ có trên Android, Google cũng không quên người dùng iOS. Hồi đầu mùa hè, công ty đã ra mắt chế độ "Listening" cho dịch thuật trên Android, cho phép người dùng nghe bản dịch qua loa điện thoại mà không cần tai nghe. Giờ đây, tính năng này đã được mở rộng và có sẵn cho cả người dùng iPhone. Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu Live Translate trong nền cũng đến với iOS trong tương lai không xa.

Người dùng hiện tại có thể trải nghiệm cả hai tính năng mới ngay trên smartphone Android của mình. Trong tương lai, hy vọng Google Translate tiếp tục mang đến những cải tiến nhằm giúp việc giao tiếp đa ngôn ngữ trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

Theo Kiến Văn (TNO)

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