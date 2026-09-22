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Google bị phạt 403 triệu euro vì xử lý dữ liệu vị trí người dùng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, NDO, Reuters)

(GLO)- Google bị Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC) phạt 403 triệu euro (463 triệu USD), do vi phạm các quy định bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU) trong quá trình xử lý thông tin vị trí người dùng.

Ngày 21-9, DPC cho biết cuộc điều tra được khởi động từ tháng 2-2020, sau khi nhận được khiếu nại của một số tổ chức bảo vệ người tiêu dùng châu Âu, tập trung vào cách Google xử lý dữ liệu vị trí thông qua ba tính năng gồm Web & App Activity, Location History và Location Accuracy trong giai đoạn từ ngày 25-5-2018 đến 4-2-2020.

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Theo Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland, Google đã vi phạm Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo kết luận của DPC, Google không đáp ứng các yêu cầu của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) về tính hợp pháp và công bằng khi xử lý dữ liệu vị trí thông qua Web & App Activity và Location History. Với Location Accuracy, Google không chứng minh được việc xử lý dữ liệu tuân thủ các nguyên tắc về tính hợp pháp, công bằng và minh bạch.

Cơ quan quản lý Ireland cũng xác định Google chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ minh bạch đối với cả ba tính năng, đồng thời lưu giữ dữ liệu vị trí trong Web & App Activity và Location History lâu hơn mức cần thiết.

DPC cho rằng những thiếu sót này có thể khiến người dùng không nhận thức đầy đủ việc dữ liệu vị trí được sử dụng, trong đó có khả năng phục vụ quảng cáo hoặc suy luận về sở thích, qua đó làm giảm quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân.

Về cách dữ liệu được thu thập, Location History theo dõi vị trí của thiết bị và có thể sử dụng thông tin này để xác định những địa điểm người dùng đã đến, hoạt động và hành trình giữa các địa điểm. Dữ liệu được thể hiện thông qua tính năng Timeline trên Google Maps.

Web & App Activity lưu thông tin liên quan đến hoạt động của người dùng trên các dịch vụ Google, có thể bao gồm lịch sử tìm kiếm, duyệt web và dữ liệu vị trí.

Trong khi đó, Location Accuracy là tính năng trên hệ điều hành Android, giúp xác định vị trí thiết bị chính xác hơn bằng cách kết hợp GPS với các nguồn dữ liệu khác.

Ngoài khoản phạt, DPC yêu cầu Google đưa hoạt động xử lý dữ liệu vị trí vào trạng thái tuân thủ GDPR trong vòng 6 tháng.

Đây là mức phạt lớn thứ tư mà DPC áp dụng kể từ khi GDPR có hiệu lực, trong tổng số hơn 4 tỷ euro tiền phạt mà cơ quan này đã áp dụng.

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