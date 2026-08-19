Meta bước vào phiên tòa lớn nhất về cáo buộc mạng xã hội gây nghiện trẻ em

(GLO)- Ngày 18-8, Meta bước vào một trong những cuộc chiến pháp lý lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến tác động của mạng xã hội đối với trẻ em, khi phiên tòa xét xử vụ kiện của 29 bang tại Mỹ chính thức bắt đầu tại Tòa án Liên bang ở Oakland (bang California).

Liên minh lưỡng đảng gồm 29 bang đã đệ đơn kiện Meta, yêu cầu khoản tiền phạt có thể lên tới hàng chục hoặc hàng trăm tỷ USD, đồng thời đề nghị buộc tập đoàn này thay đổi cách vận hành Facebook và Instagram.

Biểu tượng của Tập đoàn Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nguyên đơn cáo buộc, Meta cố tình thiết kế Facebook và Instagram theo hướng thu hút và giữ chân người dùng trẻ tuổi, qua đó làm gia tăng những vấn đề như lo âu, trầm cảm và thậm chí hành vi tự tử. Các bang này cũng cho rằng, Meta đã khiến người tiêu dùng hiểu sai về mức độ an toàn của các nền tảng.

Toàn bộ 29 bang còn cáo buộc, Meta vi phạm luật liên bang khi thu thập và sử dụng không đúng quy định dữ liệu cá nhân của trẻ em. Vụ kiện liên quan Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của Trẻ em (COPPA), trong đó có vấn đề thu thập dữ liệu của trẻ dưới 13 tuổi khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ.

Dự kiến, bồi thẩm đoà, gồm 8 thành viên, sẽ đưa ra phán quyết mang tính tư vấn. Quyết định cuối cùng về trách nhiệm pháp lý của Meta thuộc về Thẩm phán liên bang Yvonne Gonzalez Rogers.

Nếu Meta bị xác định phải chịu trách nhiệm, thẩm phán có thể áp dụng các khoản phạt dân sự và yêu cầu thay đổi cách thức hoạt động của Facebook và Instagram.

Trước đó, meta cho biết mức phạt có thể lên tới 1.400 tỷ USD, gần tương đương giá trị thị trường của tập đoàn.

Các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey còn đề nghị Meta thay đổi 1 loạt đặc điểm của Facebook và Instagram, trong đó có việc loại bỏ nút "Thích" và tính năng cuộn vô hạn, đặt giới hạn thời gian đối với người dùng trẻ tuổi và tăng cường biện pháp ngăn trẻ dưới 13 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

Trước đây, Meta từng phải chấp hành những phán quyết bất lợi trong một số vụ kiện khác. Tháng 3-2026, một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles yêu cầu Meta và Google trả 6 triệu USD cho một phụ nữ 20 tuổi, vì cho rằng cô bị nghiện Instagram và YouTube từ khi còn nhỏ.

Đầu tháng 8, một thẩm phán tại New Mexico yêu cầu Meta chi 567 triệu USD để khắc phục những tác động liên quan sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.