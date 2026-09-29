Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

(GLO)- Singapore đang chuẩn bị hỗ trợ chương trình thí điểm phát triển và sản xuất vắc xin cúm mRNA trong nước, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các đại dịch tương lai, trong đó có nguy cơ từ một mầm bệnh chưa được xác định, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là “Disease X”.

Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết, Bộ Y tế nước này dự kiến hợp tác với Hilleman Laboratories, tổ chức nghiên cứu và phát triển vắc xin có trụ sở và cơ sở sản xuất tại Singapore.

Theo ông, việc duy trì cơ sở sản xuất và phát triển vắc xin trong thời bình sẽ giúp Singapore có khả năng chuyển sang ứng phó nhanh hơn khi xuất hiện một mối đe dọa mới.

Theo đó, cơ sở Hilleman tại Singapore sẽ sản xuất vật liệu phục vụ các thử nghiệm lâm sàng ban đầu.

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Nếu quá trình này đạt kết quả thuận lợi, công suất trong nước có thể đạt 12 triệu liều/năm đối với vắc xin được phát triển, đồng thời có khả năng chuyển giao công nghệ cho các nhà sản xuất quy mô lớn hơn trong khu vực.

Singapore lựa chọn nền tảng mRNA bởi công nghệ này có khả năng điều chỉnh và phát triển vắc xin nhanh hơn khi xuất hiện các mối đe dọa mới.

Ngoài Hilleman Laboratories, Singapore đang hợp tác với các doanh nghiệp có năng lực về nghiên cứu, công nghệ vắc xin và sản xuất, như Sanofi, GSK, Moderna và Thermo Fisher Scientific.

Nước này cũng tham gia các sáng kiến quốc tế nhằm rút ngắn thời gian phát triển vắc xin. Singapore ủng hộ mục tiêu 100 ngày của CEPI, hướng tới phát triển vắc xin an toàn, hiệu quả và có khả năng tiếp cận để được cấp phép ban đầu và sản xuất quy mô lớn trong vòng 100 ngày kể từ khi xác định một mối đe dọa đại dịch.

Bộ trưởng Ong Ye Kung đánh giá: Hiện Singapore mới đạt mức 50% về khả năng chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo và còn nhiều việc phải làm.

Ông cũng nhấn mạnh không quốc gia nào có thể đạt trạng thái chuẩn bị hoàn toàn trước một mầm bệnh chưa biết.

Theo Bộ Y tế Singapore, nước này sẽ tăng cường chia sẻ dữ liệu gene với các mạng lưới quốc tế, xây dựng năng lực sản xuất vắc xin linh hoạt và nâng cao khả năng quản lý, phê duyệt vắc xin trong tình huống khẩn cấp.

Mục tiêu là rút ngắn khoảng thời gian từ khi phát hiện mối đe dọa đến khi có thể triển khai biện pháp ứng phó.