Xếp hạng điện thoại gập trước khi iPhone Duo 'xuất trận'

Sự xuất hiện của iPhone Duo dự kiến vào tháng 10 đang khiến thị trường điện thoại gập được chú ý nhiều hơn.

Khi người dùng bắt đầu quan tâm đến phân khúc điện thoại gập, tạp chí độc lập chuyên đánh giá sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Mỹ Consumer Reports đã công bố bảng xếp hạng của mình đối với các thiết bị đang có mặt trên thị trường để người dùng cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

Người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến điện thoại gập. Ảnh: Khương Nha

Theo Sammyfans, Galaxy Z Fold8 Ultra hiện đứng đầu trong nhóm điện thoại gập được thử nghiệm. Sản phẩm này đạt điểm cao ở các tiêu chí liên quan đến màn hình và camera. Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 cũng nhận đánh giá tích cực về hiệu năng, khả năng sử dụng và camera.

Cả ba thiết bị Galaxy Z8 cũng được đánh giá cao về độ tin cậy, yếu tố quan trọng khi mua sắm do điện thoại gập phải chịu nhiều tác động hơn so với điện thoại dạng thanh thông thường.

Một mẫu điện thoại gập khác cũng được đánh giá cao bởi Consumer Reports là Motorola Razr Ultra, vốn tập trung hoàn toàn vào thiết kế vỏ sò thanh lịch. Kết quả đánh giá cho thấy phần bản lề của Razr Ultra được gia cố bằng titan giúp đảm bảo bộ phận này hoạt động ổn định trong suốt vòng đời của máy. Mặc dù vậy, trình tạo ảnh Moto AI trên sản phẩm chỉ ở mức trung bình.

Lý do điện thoại gập Apple chưa xuất hiện

Tuy nhiên, bảng xếp hạng hiện chưa có iPhone Duo do mẫu máy này chưa được Apple chính thức bán ra thị trường. Với việc iPhone Duo dự kiến gia nhập thị trường vào tháng 10, bảng xếp hạng điện thoại gập hiện tại nhiều khả năng sẽ tiếp tục được Consumer Reports cập nhật sau khi có các đánh giá thử nghiệm đầy đủ.

Các đánh giá của Consumer Reports được đưa ra dựa trên các thử nghiệm hiệu năng nội bộ và khảo sát người mua thực tế. Do nhấn mạnh hiệu năng và độ tin cậy thực tế hơn là dựa vào các quảng cáo của nhà sản xuất nên dữ liệu từ Consumer Reports có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng Mỹ.

Theo Kiến Văn (TNO)