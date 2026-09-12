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Muốn dùng Internet Starlink tại Việt Nam, đăng ký dịch vụ thế nào?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo starlink.vn, CellphoneS)

(GLO)- Starlink đã được cấp phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam. Người dân, tổ chức có nhu cầu sử dụng cần đăng ký thuê bao với doanh nghiệp được cấp phép, đồng thời sử dụng thiết bị đầu cuối đáp ứng các quy định về viễn thông, tần số vô tuyến điện.

Ngày 13-2-2026, Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng đối với mạng viễn thông cố định vệ tinh và mạng viễn thông di động vệ tinh cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam.

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Internet Starlink sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm thấp để cung cấp kết nối Internet. Ảnh internet

Cùng thời điểm, Cục Tần số vô tuyến điện cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho doanh nghiệp này.

Starlink được triển khai tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO). Số lượng thuê bao tối đa trong thời gian thí điểm được xác định là 600.000 thuê bao.

Như vậy, cá nhân, tổ chức muốn sử dụng Internet Starlink tại Việt Nam cần đăng ký dịch vụ với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, thay vì tự đưa thiết bị về sử dụng theo hình thức không chính thức.

Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý, trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh do Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam cung cấp theo hình thức thuê bao thì không phải tự xin giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện riêng cho thiết bị đầu cuối. Thiết bị đầu cuối phải đáp ứng các yêu cầu quản lý chuyên ngành, trong đó có quy định về chứng nhận hợp quy và điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

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Cơ quan quản lý khuyến cáo tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị và dịch vụ từ doanh nghiệp được cấp phép, tránh mua thiết bị Starlink từ các nguồn không chính thức rồi tự đưa vào sử dụng.

Việc tự ý sử dụng thiết bị vô tuyến điện không đáp ứng quy định có thể liên quan đến các yêu cầu về tần số, thiết bị và cung cấp dịch vụ viễn thông.

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Internet Starlink sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm thấp để cung cấp kết nối Internet. Công nghệ này được kỳ vọng bổ sung phương thức tiếp cận Internet băng rộng tại những khu vực việc xây dựng hạ tầng viễn thông truyền thống gặp khó khăn, như vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Người có nhu cầu sử dụng Internet Starlink tại Việt Nam cần lưu ý:

Đăng ký dịch vụ với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam.

Sử dụng thiết bị đầu cuối đáp ứng quy định về thiết bị vô tuyến điện.

Không tự ý sử dụng thiết bị hoặc dịch vụ Starlink từ nguồn không được cấp phép.

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