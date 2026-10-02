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Giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn được tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” năm 2026

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HỒ THỊ ĐIỂM
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(GLO)- Sáng 2-10, tại Hà Nội, TS. Nguyễn Thanh Liêm - giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Quy Nhơn) được tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ VII - năm 2026.

TS. Nguyễn Thanh Liêm là một trong 42 cá nhân trong cả nước được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh năm nay. Đây là những nhà khoa học, cá nhân có công trình, đề tài nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học-công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

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TS. Nguyễn Thanh Liêm là một trong 42 cá nhân trong cả nước được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ VII - năm 2026. Ảnh: NVCC

Nhiều năm qua, TS. Nguyễn Thanh Liêm theo đuổi các nghiên cứu gắn với thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Nổi bật là đề tài “Điều tra, thu thập, đánh giá và bảo tồn nguồn gen giống nếp Ngự Sa Huỳnh và nếp Cút địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi” do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì, ông làm chủ nhiệm.

Qua hơn 3 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã phục tráng 2 giống nếp bản địa, tuyển chọn được 8 dòng ổn định, gồm 4 dòng nếp Ngự và 4 dòng nếp Cút; đồng thời hoàn thiện quy trình kỹ thuật phục tráng, bảo tồn và phát triển nguồn gen. Nhóm cũng sản xuất được 300kg hạt giống siêu nguyên chủng đối với mỗi giống.

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Nhiều năm qua, TS. Nguyễn Thanh Liêm theo đuổi các nghiên cứu gắn với thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Ảnh: NVCC

Trong đó, mô hình sản xuất nếp Ngự Sa Huỳnh được triển khai với quy mô 3ha, đạt năng suất 4,82 tấn/ha. Kết quả nghiên cứu góp phần bảo tồn nguồn gen giống bản địa, tạo nguồn giống phục vụ sản xuất và nâng cao giá trị của giống nếp đặc sản.

Chương trình “Nhà Khoa học của Nhà nông” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà khoa học và cá nhân có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng và chuyển giao Khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Năm 2026 là lần thứ VII chương trình được tổ chức, với 42 cá nhân được tôn vinh.

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