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Khoa học - Công nghệ

Năm Lượng tử Gia Lai 2026

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Khai mạc 2 hội nghị khoa học về quang học, quang phổ và quang tử tại Trường Đại học Quy Nhơn

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MINH QUÂN
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(GLO)- Ngày 1-10, Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ 14 cùng Hội nghị Quốc tế về Quang tử và Ứng dụng lần thứ 14 đã diễn ra tại Trường Đại học Quy Nhơn. Sự kiện do Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Các hội nghị diễn ra từ ngày 30-9 đến 2-10, là diễn đàn để các nhà khoa học gặp gỡ, công bố và thảo luận những kết quả mới nhất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quang học, quang phổ và quang tử ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong đó, Hội nghị quốc tế về quang tử và ứng dụng lần thứ 14 sẽ thảo luận 6 báo cáo tổng quan ở phiên toàn thể và 3 phiên thảo luận song song với các báo cáo khoa học chuyên sâu tại các tiểu ban.

Các giáo sư, nhà khoa học tập trung thảo luận, chia sẻ về những nhóm chủ đề chính gồm: quang học và vật lý quang học; quang tử và quang tử tích hợp; quang phổ và đặc trưng quang học; nguồn laser và công nghệ laser tiên tiến; quang học phi tuyến và hiện tượng siêu nhanh; vật liệu, cấu trúc nano và linh kiện quang tử; quang điện tử và thông tin quang; các ứng dụng của quang học, quang tử và quang phổ.

Phát biểu tại hội nghị, PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt - Chủ tịch Hội Quang học Quang phổ Việt Nam - cho biết, hội nghị lần thứ 14 được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng khoa học và công nghệ Việt Nam.

Nghị quyết số Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam nói chung và cộng đồng quang học, quang phổ, laser và quang tử nói riêng đang đứng trước cả cơ hội lớn và trách nhiệm lớn.

Theo PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt, quang học, quang phổ và quang tử không chỉ là những lĩnh vực khoa học cơ bản lâu đời. Ngày nay, đây còn là những công nghệ nền tảng và công nghệ tạo khả năng cho rất nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Đặc biệt, sự hội tụ giữa quang tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu tiên tiến và công nghệ sinh học đang mở ra những hướng nghiên cứu và công nghiệp mới có giá trị gia tăng rất cao.

Vì vậy, hội nghị lần này không chỉ là nơi báo cáo những kết quả nghiên cứu mới, mà còn là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học cùng nhau trả lời một câu hỏi lớn: Khoa học quang học, quang phổ và quang tử của Việt Nam sẽ đóng góp như thế nào vào việc thực hiện Nghị quyết 57 và vào mô hình tăng trưởng mới của đất nước?

PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt mong muốn các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà khoa học cần từng bước rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến doanh nghiệp, từ bài báo đến bằng sáng chế, từ bằng sáng chế đến sản phẩm, và từ sản phẩm khoa học - công nghệ đến thị trường.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa sự kết nối giữa nhà khoa học - trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp - địa phương. Đồng thời, cần tập trung xây dựng những nhóm nghiên cứu mạnh và những phòng thí nghiệm có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đi kèm với đó là phải đặc biệt quan tâm đến thế hệ các nhà khoa học trẻ; cần đào tạo, bồi dưỡng, hình thành thế hệ các nhà khoa học trẻ Việt Nam vừa có nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, vừa có năng lực công nghệ, tư duy liên ngành, khả năng hội nhập quốc tế và tinh thần đưa tri thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

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Các giáo sư, nhà khoa học và đại biểu theo dõi báo cáo tổng quan về thành tựu ngành quang học quang phổ. Ảnh: Hoàng Vũ

PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt tin tưởng, với tinh thần "Khoa học tạo tri thức - Công nghệ tạo sản phẩm - Đổi mới sáng tạo tạo giá trị - Hợp tác tạo sức mạnh", hội nghị lần thứ 14 sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu và hợp tác mới.

Và hơn hết, mỗi kết quả khoa học được trao đổi tại hội nghị sẽ có cơ hội tiến thêm một bước trên hành trình từ phòng thí nghiệm đến sản phẩm, từ sản phẩm đến thị trường và từ tri thức đến đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

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