Những diễn giả đáng chờ đợi tại Lễ khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026

(GLO)- Không chỉ đánh dấu thời khắc khởi đầu Năm Lượng tử Gia Lai 2026, lễ khai mạc còn quy tụ những chuyên gia hàng đầu thế giới và Việt Nam. Những góc nhìn về kinh tế sáng tạo, khoa học mở và công nghệ lượng tử được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

3 góc nhìn, 1 thông điệp cho tương lai

Nếu các hội nghị và cuộc thi Hackathon là nơi kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp và tài năng trẻ, thì Lễ khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra những góc nhìn truyền cảm hứng về tương lai của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi bài diễn thuyết của các chuyên gia hàng đầu thế giới và Việt Nam. Mỗi diễn giả mang đến một lĩnh vực chuyên môn khác nhau, nhưng cùng hướng đến một thông điệp chung: khoa học và công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được kết nối với con người, giáo dục, doanh nghiệp và sự phát triển bền vững.

Góc nhìn của một nhà kinh tế hàng đầu thế giới

Khán giả sẽ có dịp lắng nghe bài diễn thuyết ghi hình từ xa của GS. Philippe Aghion - một trong những học giả có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực kinh tế đổi mới sáng tạo.

Hiện ông là giáo sư tại Collège de France, đồng thời giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều trường đại học danh tiếng như INSEAD và London School of Economics (LSE).

Trong nhiều năm qua, các công trình nghiên cứu của ông tập trung lý giải vai trò của đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế. Những góc nhìn đó được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều gợi mở về con đường phát triển của các quốc gia trong kỷ nguyên tri thức.

Từ CERN đến Gia Lai

Một trong những gương mặt quốc tế đáng chú ý của lễ khai mạc là Tim Smith - Điều phối viên Open Quantum Institute (OQI) tại CERN (Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu).

Với hơn 30 năm làm việc tại CERN, ông là người góp phần thúc đẩy nhiều sáng kiến về khoa học mở, kết nối các nhà khoa học, chính phủ và doanh nghiệp nhằm phát triển các ứng dụng công nghệ lượng tử phục vụ các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Sự hiện diện của Tim Smith tại Gia Lai không chỉ mang đến góc nhìn quốc tế về tương lai của công nghệ lượng tử mà còn đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Gia Lai với OQI/CERN và các đối tác khoa học quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ông cũng sẽ tham gia các hoạt động hợp tác quan trọng giữa OQI và tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị đồng hành, mở ra triển vọng kết nối nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

Góc nhìn từ những người tiên phong tại Việt Nam

Bên cạnh các chuyên gia quốc tế, lễ khai mạc cũng sẽ có bài diễn thuyết của PGS.TS. Nguyễn Lương Quang (VNQuantum) - Viện trưởng Viện Thiên văn và Viễn thông Lượng tử Không gian (IAS), Trưởng ban R&D Mạng lưới Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum) là một trong những người tiên phong thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Lương Quang. Ảnh: NVCC

Với nhiều năm gắn bó cùng hoạt động nghiên cứu, kết nối chuyên gia và phát triển cộng đồng lượng tử trong nước, ông được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn về những cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào cuộc cách mạng công nghệ lượng tử, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi khoa học và đổi mới sáng tạo.

3 diễn giả, 3 góc nhìn từ kinh tế, khoa học đến công nghệ sẽ góp phần tạo nên điểm nhấn chuyên môn của Lễ khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026.

Hơn cả những bài diễn thuyết, đây được kỳ vọng sẽ là những thông điệp mở đầu cho hành trình kết nối tri thức, hợp tác quốc tế và khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo mà Năm Lượng tử Gia Lai 2026 hướng tới.

