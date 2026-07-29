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Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Chung kết Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội

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(GLO)- Sáng 28-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (QC4SG 2026).

Cuộc thi do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum) tổ chức.

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Quang cảnh chung kết cuộc thi. Ảnh: H.Đ

Phát biểu tại vòng chung kết, ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh Quantathon không chỉ là cuộc thi tìm kiếm các giải pháp ứng dụng công nghệ lượng tử mà còn là chương trình đào tạo, ươm tạo và tăng tốc đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế, kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp, ý tưởng với thị trường.

Việc tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức chuỗi sự kiện quốc tế và cuộc thi cũng thể hiện quyết tâm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương.

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Các nhóm thí sinh trình bày sản phẩm tại vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: H.Đ

Sau 5 ngày tranh tài, gần 100 thí sinh thuộc 26 đội đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã hoàn thành các dự án ứng dụng điện toán lượng tử nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, logistics, tài chính, an ninh mạng hậu lượng tử, quản lý tài nguyên, năng lượng và phát triển bền vững. Trong suốt cuộc thi, các đội đã làm việc cùng gần 50 chuyên gia, cố vấn và giám khảo quốc tế để hoàn thiện giải pháp.

Tại vòng chung kết, các đội lần lượt trình bày và bảo vệ dự án trước hội đồng giám khảo. Đây là cơ sở để ban giám khảo đánh giá, lựa chọn những dự án xuất sắc nhất trao giải tại lễ bế mạc diễn ra vào tối 28-7.

Sau cuộc thi, các dự án tiêu biểu sẽ tiếp tục được NIC và VNQuantum hỗ trợ hoàn thiện công nghệ, phát triển mô hình kinh doanh và ươm tạo đến hết năm 2026.

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