ChatGPT for Teens thêm công cụ kiểm soát cho phụ huynh, hạn chế nội dung nhạy cảm

(GLO)- Ngày 18-8, OpenAI giới thiệu phiên bản ChatGPT for Teens, dành cho người dùng từ 13-17 tuổi, với các biện pháp bảo vệ và giám sát được tăng cường nhằm hạn chế những rủi ro khi thanh thiếu niên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

ChatGPT for Teens bắt đầu được triển khai từ ngày 19-8 và dự kiến mất vài tuần để áp dụng đầy đủ trên toàn cầu. Phiên bản này sẽ tự động áp dụng đối với người dùng đăng ký tài khoản dưới 18 tuổi.

Khi đăng ký, người dùng được yêu cầu khai báo độ tuổi, đồng thời hệ thống dự đoán tuổi của OpenAI có thể xác định người dùng có khả năng là người chưa thành niên dựa trên thói quen sử dụng và một số dấu hiệu khác.

Biểu tượng ChatGPT tại văn phòng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên bản dành cho thanh thiếu niên tăng cường hạn chế tiếp xúc với nội dung có thể gây hại hoặc không phù hợp với lứa tuổi, gồm tự gây tổn hại, tự tử, bạo lực, rối loạn ăn uống, hoạt động nguy hiểm và nội dung tình dục hoặc hình ảnh phản cảm.

Chatbot được thiết lập để không tham gia các cuộc trò chuyện nhập vai mang tính lãng mạn hoặc tình dục, không khuyến khích sự phụ thuộc về cảm xúc và không tạo ấn tượng rằng AI có tình cảm hay ý thức. Một số tính năng, trong đó có chế độ trò chuyện bằng giọng nói, sẽ bị vô hiệu hóa.

ChatGPT for Teens cũng bổ sung các công cụ hướng tới việc sử dụng AI phù hợp hơn, như nhắc nghỉ thường xuyên, thiết lập “giờ yên tĩnh” vào ban đêm và Study Mode.

Chế độ học tập sử dụng các câu hỏi gợi mở và hướng dẫn từng bước để giúp người dùng hiểu bài thay vì cung cấp ngay đáp án. Khi phát hiện người dùng tìm kiếm câu trả lời trực tiếp cho bài tập, hệ thống có thể chuyển họ trở lại chế độ ban đầu.

Phụ huynh có thể liên kết tài khoản với tài khoản của con sau khi người dùng trẻ chấp nhận lời mời.

Các công cụ kiểm soát cho phép phụ huynh thiết lập thời gian không được sử dụng ChatGPT, hạn chế nội dung phản cảm và các thử thách nguy hiểm, đồng thời lựa chọn nhận cảnh báo khi hệ thống phát hiện dấu hiệu về tình huống có nguy cơ cao, như tự gây tổn hại, tự tử hoặc rối loạn ăn uống.

Việc triển khai ChatGPT for Teens diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về tác động của chatbot AI đối với trẻ em và thanh thiếu niên gia tăng. OpenAI đang đối mặt với một số vụ kiện liên quan đến cái chết của người dùng.