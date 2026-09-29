Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

(GLO)- Trung Quốc đặt mục tiêu đến cuối năm 2028 hoàn thành bản đồ địa chất thế hệ mới bao phủ toàn bộ sao Hỏa với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ nghiên cứu lịch sử địa chất hành tinh đỏ và chuẩn bị cho sứ mệnh Thiên Vấn-3.

Theo Tân Hoa xã, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Hầu Tăng Khiêm (Hou Zengqian), nhà khoa học trưởng sứ mệnh Thiên Vấn-3, công bố kế hoạch trên tại một hội nghị của Viện Địa chất thuộc Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc ngày 28-9.

Ảnh do Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố ngày 11-6-2021 cho thấy xe tự hành sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc Chúc Dung cùng bệ đáp. Ảnh: CNSA/Tân Hoa xã



Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ hoàn thành bản đồ địa chất toàn sao Hỏa tỷ lệ 1:5 triệu vào cuối năm 2028. Cùng với đó là bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 của khu vực hạ cánh và một loạt bản đồ chuyên đề.

Trung Quốc dự kiến công bố sản phẩm dưới dạng bản đồ địa chất sao Hỏa thông minh đầu tiên trên thế giới.

AI sẽ tham gia sâu vào quá trình phân tích dữ liệu viễn thám, hỗ trợ nhận diện khoáng vật và phân chia các đơn vị cấu trúc địa chất trên quy mô toàn hành tinh.

Dự án sẽ khai thác tối đa dữ liệu của sứ mệnh Thiên Vấn-1, đồng thời kết hợp dữ liệu thăm dò sao Hỏa của Mỹ và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Các nguồn dữ liệu gồm hình ảnh, quang phổ, radar, trọng lực và từ trường sẽ được tích hợp nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đa trường vật lý về sao Hỏa.

Bản đồ mới cũng sẽ cập nhật những kết quả nghiên cứu từ xe tự hành Chúc Dung (Zhurong).

Theo Tân Hoa xã, các phát hiện từ Chúc Dung cung cấp thêm bằng chứng cho thấy khoảng 3,5 tỷ năm trước, sao Hỏa vẫn tồn tại một đại dương cổ có quy mô liên lục địa; khoảng 1,6 tỷ năm trước, hành tinh này có thể từng xuất hiện những trận lũ trong thời gian ngắn.

Trên cơ sở những dữ liệu mới, các nhà khoa học Trung Quốc dự kiến xây dựng phương án phân chia niên đại địa chất sao Hỏa và hướng tới việc phương án này được quốc tế công nhận.