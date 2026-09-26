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Xã Kbang tập huấn nâng cao năng lực số, ứng dụng AI và an toàn thông tin năm 2026

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TRIỀU CHÂU
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(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-9, UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và an toàn thông tin năm 2026.

Tham gia các lớp tập huấn có hơn 260 cán bộ, công chức, viên chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, các chi hội, đoàn thể và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Trong ngày 25-9, lớp tập huấn dành cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học và trạm y tế xã đã tập trung hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nội bộ; khai thác các công cụ AI như: ChatGPT, Gemini, NotebookLM, Canva; quản lý dữ liệu số, sử dụng chữ ký số và bảo đảm an toàn thông tin.

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Quang cảnh tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Trong ngày 26-9, nội dung tập huấn dành cho các Bí thư chi bộ, trưởng thôn, làng, Trưởng Ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng, tập trung hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

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Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực số, ứng dụng AI và an toàn thông tin. Ảnh: ĐVCC

Qua tập huấn, cán bộ cơ sở được bổ sung kỹ năng số, phục vụ công tác chuyên môn và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số.

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