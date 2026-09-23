Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Phường Diên Hồng ra mắt mô hình “Gia đình văn hóa số”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 22-9, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình “Gia đình văn hóa số” tại Tổ dân phố 3 với 20 thành viên. Mô hình gắn xây dựng gia đình văn hóa với ứng dụng công nghệ số, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn trên không gian mạng.

Tại chương trình, UBND phường Diên Hồng công bố quyết định thành lập mô hình, Ban Chủ nhiệm gồm 3 thành viên và Quy chế hoạt động. Bà Mã Thị Kim Phượng-Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 3 được phân công làm Chủ nhiệm mô hình.

glo-gia-dinh-so.jpg

Để mô hình hoạt động thiết thực ngay từ đầu, các thành viên được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, Zalo, Google Meet, Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và một số nền tảng số thiết yếu. Cùng với đó, Công an phường Diên Hồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; tuyên truyền về phòng, chống ma túy, xây dựng “Gia đình không ma túy” và hướng dẫn sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tổ Công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân thực hành các ứng dụng số; đại diện ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông hướng dẫn phòng tránh lừa đảo, sử dụng các tiện ích số và bảo đảm an toàn thông tin.

glo-gia-dinh-so-1.jpg
Lãnh đạo phường Diên Hồng trao quyết định thành lập mô hình “Gia đình văn hóa số” tại tổ dân phố 3. Ảnh: Bá Bính

Thông qua mô hình, phường Diên Hồng hướng đến tạo môi trường để các gia đình chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số trong đời sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình an toàn, văn minh; duy trì kết nối qua nhóm Zalo “Gia đình văn hóa số” và sinh hoạt trực tuyến định kỳ. Trên cơ sở kết quả thí điểm, mô hình sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng trên địa bàn phường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Cán bộ hướng dẫn người dân xã Chư Păh ứng dụng kỹ năng số và thanh toán không dùng tiền mặt

Đưa kỹ năng số vào từng gia đình

(GLO)- Công nghệ số đang dần hiện diện trong đời sống người dân xã Chư Păh, từ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến đến kết nối trên nền tảng số. Với sự đồng hành của chính quyền và các đoàn thể, kỹ năng số từng bước lan tỏa từ mỗi gia đình ra cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Facebook, Instagram đồng loạt gặp sự cố vào sáng 21-9

Facebook, Instagram đồng loạt gặp sự cố vào sáng 21-9

Tin tức

(GLO)- Sáng 21-9, hàng loạt người dùng Facebook, Instagram và một số ứng dụng thuộc hệ sinh thái Meta bất ngờ gặp sự cố khi truy cập. Tình trạng này được ghi nhận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, gây ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc, cập nhật thông tin và sử dụng mạng xã hội.

Trung Quốc tìm hướng phát triển chip dưới 3 nm không cần máy EUV

Trung Quốc thử sản xuất chip dưới 3 nm bằng công nghệ DUV

Tin tức

(GLO)- Trung Quốc đã đạt bước tiến ban đầu trong việc phát triển transistor Gate-All-Around (GAA) sử dụng công nghệ quang khắc cực tím sâu (DUV) để phát triển các chip dưới 3 nanomet (nm), trong bối cảnh bị hạn chế tiếp cận thiết bị quang khắc cực tím siêu cao (EUV) tiên tiến.

Người dùng cần lưu ý gì khi chọn mua iPhone 18?

Người dùng Việt Nam cần lưu ý gì khi chọn mua iPhone 18?

Tin tức

(GLO)- iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 18-9. Với mức giá khởi điểm từ gần 39 triệu đồng, người mua cần đặc biệt chú ý đến phiên bản, dung lượng, nguồn gốc máy, chính sách bảo hành và khả năng tương thích SIM trước khi xuống tiền.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Nghị quyết số 57

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

Hội thảo quốc tế lần thứ IV về khoa học sự sống nano

Hội thảo quốc tế lần thứ IV về khoa học sự sống nano

Tin tức

(GLO)- Sáng 15-9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ IV về khoa học sự sống nano: Công nghệ Nano Sinh học - Lý sinh - Tính toán (NanoBioCoM2026) với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ 12 quốc gia.

null