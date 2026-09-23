Phường Diên Hồng ra mắt mô hình “Gia đình văn hóa số”

Tại chương trình, UBND phường Diên Hồng công bố quyết định thành lập mô hình, Ban Chủ nhiệm gồm 3 thành viên và Quy chế hoạt động. Bà Mã Thị Kim Phượng-Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 3 được phân công làm Chủ nhiệm mô hình.
Để mô hình hoạt động thiết thực ngay từ đầu, các thành viên được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, Zalo, Google Meet, Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và một số nền tảng số thiết yếu. Cùng với đó, Công an phường Diên Hồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; tuyên truyền về phòng, chống ma túy, xây dựng “Gia đình không ma túy” và hướng dẫn sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tổ Công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân thực hành các ứng dụng số; đại diện ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông hướng dẫn phòng tránh lừa đảo, sử dụng các tiện ích số và bảo đảm an toàn thông tin.
Thông qua mô hình, phường Diên Hồng hướng đến tạo môi trường để các gia đình chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số trong đời sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình an toàn, văn minh; duy trì kết nối qua nhóm Zalo “Gia đình văn hóa số” và sinh hoạt trực tuyến định kỳ. Trên cơ sở kết quả thí điểm, mô hình sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm để từng bước nhân rộng trên địa bàn phường.