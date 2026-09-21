Chung tay lan tỏa giá trị tích cực trên không gian mạng

(GLO)- Không gian mạng ngày càng gắn bó mật thiết với đời sống xã hội. Xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn vì thế không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà cần sự chung tay của mỗi người dùng.

Tại Gia Lai, các KOL (người có ảnh hưởng trên không gian mạng), quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung đang góp phần đưa thông tin chính xác đến cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện tử tế và vun đắp niềm tin trên không gian mạng.

Kể những câu chuyện từ đời sống

Biến những điều bình dị thành câu chuyện có sức lan tỏa, thầy Vũ Văn Tùng - Diáo viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó) chọn mạng xã hội để kể về hành trình đến trường của học sinh vùng khó. Nhiều năm công tác tại địa bàn còn nhiều thiếu thốn, thầy Tùng trực tiếp chứng kiến những nhọc nhằn của học sinh, giáo viên và hành trình vận động các em đến lớp. Những câu chuyện từ thực tế được chia sẻ trên mạng xã hội đã kết nối nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ học sinh.

Thầy Vũ Văn Tùng (bên phải) trao sinh kế cho học sinh Đinh Xâm (lớp 5.1, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp). Ảnh: NVCC

Năm 2021, thầy Tùng triển khai mô hình “Tủ bánh 0 đồng”. Những chia sẻ trên mạng xã hội về mô hình đã thu hút nhiều nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Đều đặn sáng thứ Hai, Tư và Sáu hằng tuần, mô hình trao khoảng 200 suất bánh mì mỗi buổi cho các em học sinh.

Cùng với đó, 31 mô hình sinh kế đã được trao cho các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 7 học sinh được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Hai năm gần đây, thầy Tùng trao học bổng “Điểm tựa nhân ái” cho 3 học sinh có thành tích học tập tốt, mỗi em được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng đến khi tốt nghiệp THPT.

Với thầy Tùng, để tạo dựng niềm tin, trước hết phải có trách nhiệm với thông tin. “Trước khi đăng tải hay chia sẻ, tôi luôn kiểm chứng, xác định rõ tính chính xác và cơ sở của nội dung” - thầy chia sẻ.

Cùng chọn đời sống làm chất liệu sáng tạo, anh Phạm Quốc Anh (xã Phú Thiện), được biết đến với tên gọi MC Quốc Anh Review, dành nhiều tâm huyết giới thiệu văn hóa của người Jrai. Qua những chuyến đi về các buôn làng, anh tìm hiểu phong tục, văn hóa và đời sống của đồng bào Jrai, từ đó xây dựng nội dung về tập tục bắt chồng, ở rể, lễ cưới hỏi và sinh hoạt đời thường.

Anh Phạm Quốc Anh cùng vợ và con dự Hội nghị KOL, quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Phạm Hoàng

“Muốn kể đúng về một vùng đất, trước hết phải hiểu vùng đất đó và tôn trọng những giá trị vốn có. Mình lấy vợ người Jrai nên đầu tiên sẽ hỏi vợ, những người thân trong gia đình, người dân địa phương; tiếp đến là tìm kiếm thông tin chính thống trên phương tiện thông tin đại chúng” - anh Phạm Quốc Anh bày tỏ.

Trong khi đó, anh Phạm Văn Lộc (xã Đề Gi), được biết đến với tên gọi Lộc Fuho, lại chọn làm nội dung từ công việc xây dựng, gia đình và cuộc sống hằng ngày. Với trang Facebook có 3 triệu người theo dõi, anh cho rằng sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm càng cao; mỗi hình ảnh, video hay trạng thái cần được cân nhắc về tác động đối với người xem, nhất là thanh thiếu niên, trẻ em.

Kết nối để xây dựng niềm tin số

Tháng 9-2025, mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai” ra đời nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và những người có ảnh hưởng trên không gian mạng, hướng tới xây dựng mỗi trang, kênh, hội, nhóm trở thành một điểm tựa cộng đồng. Trong đó, Công an tỉnh cung cấp thông tin, cảnh báo nguy cơ và tiếp nhận vấn đề do cộng đồng phát hiện; các KOL, quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung chuyển tải thông tin chính thống theo cách dễ tiếp cận, đồng thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong cộng đồng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai” nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: P.D

Tháng 5-2026, mô hình được kiện toàn thành CLB Niềm tin số Gia Lai với 5 ban chuyên môn. Nếu phát hiện thông tin nghi vấn, các thành viên phản ánh với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CA tỉnh) để thẩm tra, xác minh và phát hành cảnh báo khi cần thiết.

Qua 1 năm hoạt động, Công an tỉnh đã phối hợp, vận động quản trị viên gỡ bỏ 41 thông tin có dấu hiệu sai sự thật; tiếp nhận 25 thông tin do KOL, quản trị viên phát hiện, cung cấp về nội dung xấu độc, sai sự thật để xác minh, xử lý theo quy định.

Đại tá Phan Thanh Sơn - Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Niềm tin số Gia Lai - cho hay: Thời gian tới, đơn vị và Ban Chủ nhiệm CLB tiếp tục duy trì đầu mối phối hợp tin cậy, kịp thời trao đổi, kiểm chứng thông tin; tăng cường tập huấn pháp luật, kỹ năng nhận diện lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn tài khoản.

“Người có thế mạnh về công nghệ hãy góp một cảnh báo dễ hiểu; người có khả năng kể chuyện hãy kể về những con người tử tế; người quản trị cộng đồng hãy giữ cho không gian mình phụ trách sạch hơn, an toàn hơn” - Đại tá Phan Thanh Sơn đề nghị.

Còn đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, mong muốn các KOL, quản trị viên, nhà sáng tạo nội dung cùng nhau “kể đúng” bằng thông tin được kiểm chứng; “kể hay” bằng hình thức sáng tạo, gần gũi; và “kể đẹp” bằng trách nhiệm, lòng nhân ái, sự tôn trọng cộng đồng.

Từ sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và cộng đồng mạng, mỗi người dùng có thể trở thành một mắt xích góp phần ngăn chặn thông tin xấu độc, lan tỏa giá trị tích cực, từng bước xây dựng không gian mạng Gia Lai an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy.