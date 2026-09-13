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Khởi động chuỗi sân chơi trực tuyến năm học 2026-2027 dành cho học sinh

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VioEdu, NDO, TTXVN)

(GLO)- Trung tâm Giáo dục trực tuyến VioEdu thuộc Tập đoàn FPT vừa phát động chuỗi sân chơi trực tuyến VIO năm học 2026-2027, với nhiều nội dung mới nhằm hỗ trợ người học phát triển tư duy, kỹ năng sống và năng lực số.

Lễ phát động diễn ra ngày 12-9 tại Hà Nội, mở đầu chuỗi sự kiện được tổ chức ở 5 địa phương trong tháng 9 và tháng 10-2026. Điểm mới của năm học này là sự xuất hiện của sân chơi Hành trình Kỹ năng sống (VioSkills) và việc Tiếng Anh được bổ sung thành môn thi độc lập tại Violympic.

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Chính thức phát động các sân chơi VIO năm học 2026-2027. Ảnh: VioEdu

Theo Ban Tổ chức, hệ sinh thái VIO năm học 2026-2027 được phát triển theo hướng bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tăng cường các câu hỏi vận dụng, giải quyết vấn đề, giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện tư duy và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế. Các sân chơi cũng tạo cơ hội để học sinh làm quen với thao tác làm bài trên máy tính và các hình thức đánh giá số.

Trong đó, VioSkills là sân chơi mới dành cho học sinh tiểu học, tập trung vào các kỹ năng thiết thực như năng lực số, văn hóa học đường, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao thông và kỹ năng tự phòng vệ.

Nội dung được xây dựng thông qua các tình huống gần gũi, giúp học sinh vừa trải nghiệm, vừa rèn luyện kỹ năng ứng xử và giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

Trong khi đó, Violympic năm học 2026-2027 gồm các môn Toán, Toán bằng tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, với phạm vi khối lớp khác nhau theo từng môn. Đáng chú ý, tiếng Anh được bổ sung thành môn thi độc lập dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 5. Sân chơi khởi động từ ngày 25-8-2026 và kéo dài đến ngày 30-4-2027.

Đấu trường VioEdu toàn quốc năm học 2026-2027 trở lại với chủ đề “Thiên hà tri thức”, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên toàn quốc. Sân chơi diễn ra trong 25 tuần, từ tháng 9-2026 đến tháng 3-2027, với các hoạt động như: Hành trình chinh phục, Thách đấu đối kháng, Đấu trường, Điểm danh giữ chuỗi và Nhiệm vụ tuần.

Ở bậc mầm non, Sao Nhí thông minh (VioKids) dành cho trẻ từ 3-5 tuổi trên toàn quốc. Sân chơi được tổ chức trực tuyến, gồm các vòng khám phá và chinh phục, hướng tới rèn luyện tư duy, khả năng quan sát, phản xạ, trí tưởng tượng và sự tự tin cho trẻ.

Bên cạnh đó, Vio Global Champion là sân chơi Toán học quốc tế bằng tiếng Anh dành cho học sinh lớp từ lớp 1 đến lớp 8, có sự bảo trợ chuyên môn của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. VioExam cung cấp nền tảng luyện thi và thi thử trực tuyến dành cho học sinh THPT, bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, việc phát triển đa dạng các sân chơi trong hệ sinh thái VIO nhằm tạo thêm cơ hội để học sinh học tập, thi đấu, vận dụng kiến thức và rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong môi trường số. VioEdu cũng tiếp tục ứng dụng AI và dữ liệu nhằm hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm học tập trên các sản phẩm phù hợp.

Học sinh trên toàn quốc có thể đăng ký và luyện tập trên các sân chơi theo lịch và thể lệ của từng chương trình.

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