91 ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng của Chính phủ

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố danh mục 91 ngành đào tạo thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP. Mức học bổng từ 3,7-8,4 triệu đồng/người/tháng, tùy trình độ đào tạo.

Danh mục mới này giảm 20 ngành so với 111 ngành mà Bộ GD&ĐT đã công bố trước đó. Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh Bộ GD&ĐT vừa công bố danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo hướng chuẩn hóa, sắp xếp và tinh gọn hệ thống phân loại ngành đào tạo.

Học viên cao học tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thế Bằng/VnExpress

Theo quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, người học thuộc các ngành trong danh mục và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được hưởng chính sách học bổng của Nhà nước.

Đối với trình độ đại học, mức học bổng từ 3,7-5,5 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hưởng học bổng tối đa 4 năm đối với chương trình cử nhân và 5 năm đối với chương trình kỹ sư.

Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh, mức học bổng từ 5,5-8,4 triệu đồng/người/tháng; thời gian hưởng được tính theo thời gian đào tạo chuẩn của chương trình.

Danh mục mới gồm các ngành thuộc 15 nhóm ngành, tập trung vào những lĩnh vực được xác định là quan trọng đối với phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong nhóm khoa học cơ bản có các lĩnh vực như sinh học, khoa học vật chất, khoa học trái đất, toán học và thống kê. Một số ngành tiêu biểu gồm: Sinh học, Vi sinh vật học, Hóa sinh học, Di truyền học, Vật lý học, Hóa học, Địa chất học, Khí tượng và khí hậu học, Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin và Thống kê.

Ở nhóm kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, danh mục bao gồm nhiều ngành gắn với các lĩnh vực công nghệ cao và nhu cầu nhân lực trong tương lai như: Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin, An ninh mạng, Công nghệ bán dẫn, Thiết kế vi mạch, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật Robot, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật dầu khí và nhiều ngành kỹ thuật chuyên sâu khác.

Theo thông tin được Bộ GD&ĐT công bố, trong hơn 633.000 thí sinh đã xác nhận nhập học đại học năm 2026, có hơn 121.000 thí sinh theo học 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc diện xét cấp học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP.

Chính sách học bổng được triển khai nhằm hỗ trợ người học theo các ngành đào tạo thuộc nhóm lĩnh vực quan trọng; đồng thời góp phần thu hút và phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

* Danh mục 91 ngành mà sinh viên được hưởng học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP: