Tăng cường quản lý bữa ăn học đường

(GLO)- Bữa ăn bán trú, nội trú được nhiều phụ huynh quan tâm khi mỗi ngày các cơ sở giáo dục tổ chức từ hàng trăm đến hàng nghìn suất ăn cho học sinh.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn phải kiểm soát chất lượng, dinh dưỡng và sự tương xứng giữa mức tiền ăn với khẩu phần.

Kiểm soát từng suất ăn

Tại Trường Tiểu học Hoài Nhơn Tây (phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), nhu cầu bán trú của học sinh khá lớn. Trong tổng số 1.420 học sinh toàn trường, có 1.260 em đăng ký bán trú, chiếm gần 89%. Nhà trường tổ chức nấu ăn trực tiếp tại bếp trường và hợp đồng 14 nhân viên phục vụ bữa ăn cho học sinh.

Mức tiền ăn được xây dựng theo từng khối lớp: 26.000 đồng/suất đối với học sinh lớp 1, lớp 2; 27.000 đồng đối với lớp 3, lớp 4 và 28.000 đồng đối với lớp 5. Thực phẩm được lấy từ các nhà cung cấp và kiểm tra trước khi đưa vào chế biến.

Theo cô Phạm Thị Bình Yên - Hiệu trưởng nhà trường, với số lượng học sinh bán trú lớn, việc tổ chức bếp ăn được nhà trường đặc biệt quan tâm ngay từ đầu năm học.

“Nhà trường chú trọng lựa chọn nguồn thực phẩm bảo đảm, kiểm tra khi giao nhận và thực hiện các khâu chế biến, kiểm thực, lưu mẫu theo quy định. Bên cạnh an toàn thực phẩm, thực đơn và khẩu phần cũng được quan tâm để bữa ăn phù hợp với học sinh từng khối lớp” - cô Yên cho hay.

Học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Quy Nhơn). Ảnh: H.Đ

Sau sắp xếp mạng lưới trường học, việc tổ chức bán trú tại một số cơ sở có thời điểm gián đoạn để hoàn thiện các điều kiện cần thiết. Dù nhu cầu khá lớn, các trường vẫn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức trở lại.

Có con học lớp 1, chị Đoàn Thị Kiều (phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ: Tôi quan tâm nhất là chất lượng bữa ăn của con ở trường. Nhà trường thông tin rõ ràng, thường xuyên về nguyên liệu, thực đơn thì phụ huynh cũng yên tâm hơn.

Bên cạnh trách nhiệm của nhà trường, sự tham gia giám sát của phụ huynh cũng góp phần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề phát sinh.

Tại Trường Tiểu học số 1 Đak Đoa (xã Đak Đoa), sau khi một số phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú 30.000 đồng chưa tương xứng về chất lượng, định lượng và dinh dưỡng, UBND xã đã yêu cầu nhà trường và đơn vị cung cấp rà soát, chấn chỉnh.

Trường ký hợp đồng với Công ty TNHH Thực phẩm Thịnh Phát Gia Lai cung cấp suất ăn cho hơn 300 học sinh bán trú. Sau phản ánh, nhà trường tăng cường kiểm tra nguồn gốc, số lượng, chất lượng nguyên liệu, định lượng suất ăn, lưu mẫu; phối hợp với đơn vị cung cấp rà soát thực đơn và tăng sự tham gia giám sát của phụ huynh.

Không khoán trắng trách nhiệm

Nếu ở khối tiểu học, bán trú chủ yếu đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ giữa hai buổi học thì tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bữa ăn là một phần quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày của học sinh.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) có 366 học sinh trong năm học 2026-2027. Mỗi ngày, nhà trường tổ chức 3 bữa ăn với 7 nhân viên trực tiếp làm việc tại bếp. Nguyên liệu thực phẩm được cung cấp theo hợp đồng với hệ thống Siêu thị Co.opmart.

Cô Võ Thị Bích Lệ - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, với đặc thù học sinh ăn, ở tại trường, việc bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn được thực hiện thường xuyên, từ tiếp nhận nguyên liệu, chế biến đến kiểm thực, lưu mẫu và xây dựng khẩu phần phù hợp.

Bên cạnh hình thức trường trực tiếp tổ chức bếp ăn, nhiều cơ sở hợp đồng với đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn. Ông Lê Sỹ An - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trang An Phát (xã Biển Hồ) cho biết: Đơn vị hiện cung cấp suất ăn cho khoảng 20 trường thuộc khu vực phía Tây tỉnh, bình quân 7.000-8.000 suất/ngày, với mức 30.000 đồng/suất.

Doanh nghiệp ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc tại địa phương, hạn chế thực phẩm đông lạnh và kiểm soát từ nguyên liệu, chế biến đến vận chuyển.

Theo ông An, với số lượng suất ăn lớn, thực phẩm phải bảo đảm nguồn gốc, an toàn và được cung cấp đúng thời gian. Đây là trách nhiệm doanh nghiệp phải duy trì hằng ngày khi phục vụ học sinh.

Tuy nhiên, việc hợp đồng với đơn vị bên ngoài không đồng nghĩa nhà trường chuyển giao trách nhiệm quản lý bữa ăn học sinh. Ngày 11-9, Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 5845/SGDĐT-VP về việc tăng cường quản lý bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát phương án tổ chức bán trú, chỉ thực hiện khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện; đồng thời đánh giá năng lực thực tế của đơn vị cung cấp suất ăn, từ nhân lực, phương tiện, khoảng cách vận chuyển đến khả năng giao đúng thời gian và phương án dự phòng.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú. Nhà trường phải kiểm soát nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng thực phẩm; thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu; công khai thực đơn, định lượng, đơn vị cung cấp và tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát.