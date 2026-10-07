Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường ĐH Quy Nhơn và ĐH Quang Trung được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 6-10, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) công bố danh sách 210 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá, công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Tỉnh Gia Lai có 2 trường được công nhận là Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung.

Theo đó, 2 cơ sở trên được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước, theo danh sách được cập nhật đến ngày 30-9.

truong-dai-hoc-tai-gia-lai-dat-tieu-chuan-chat-luong-giao-duc1.jpg
truong-dai-hoc-tai-gia-lai-dat-tieu-chuan-chat-luong-giao-duc.jpg
Theo danh sách công bố của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), 2 cơ sở giáo dục đại học tại Gia Lai được đánh giá, công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Đáng chú ý, Trường Đại học Quy Nhơn đã trải qua 2 chu kỳ đánh giá. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng thực hiện đánh giá ngoài chu kỳ 1 (V1) đối với trường vào tháng 4-2017 và chu kỳ 2 (V2) vào tháng 2-2023.

truong-dai-hoc-quy-nhon-va-dai-hoc-quang-trung-duoc-danh-gia-cong-nhan-dat-chuan-chat-luong-giao-duc.jpg
Trường Đại học Quy Nhơn được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ tháng 6-2023 đến 6-2028. Ảnh: H.Đ

Ở giai đoạn V1 đạt 83,6%; giai đoạn V2 có điểm trung bình ở 4 lĩnh vực, gồm: đảm bảo chất lượng về chiến lược; đảm bảo chất lượng về hệ thống; đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng; kết quả hoạt động, lần lượt đạt 4,04; 4,04; 4,08 và 4,06 điểm. Trường được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ tháng 6-2023 đến 6-2028.

Trong khi đó, Trường Đại học Quang Trung được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh thực hiện đánh giá ngoài vào tháng 8-2024. Điểm trung bình ở 4 lĩnh vực trên lần lượt đạt 3,84; 3,63; 3,62 và 3,79 điểm. Trường được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ tháng 2-2025 đến 2-2030.

truong-dai-hoc-tai-gia-lai-dat-tieu-chuan-chat-luong-giao-duc2.jpg
Trường Đại học Quang Trung được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh thực hiện đánh giá ngoài vào tháng 8-2024. Ảnh: ĐVCC

Ngoài 210 cơ sở giáo dục đại học được công nhận theo tiêu chuẩn trong nước, Cục Quản lý chất lượng cũng công bố 12 trường cao đẳng sư phạm được công nhận theo tiêu chuẩn trong nước và 17 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá, công nhận theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Học viện Báo chí và Tuyên truyền có phân hiệu tại Huế, mở thêm cơ hội học tập cho miền Trung - Tây Nguyên

Học viện Báo chí và Tuyên truyền có phân hiệu tại Huế, mở thêm cơ hội học tập cho miền Trung - Tây Nguyên

Tin tức

(GLO)- Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa chính thức có phân hiệu tại TP. Huế, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình mở rộng không gian, quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông, khoa học xã hội và nhân văn cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

544 cơ sở giáo dục thí điểm mô hình phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế

544 cơ sở giáo dục thí điểm mô hình phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thí điểm mô hình trường học phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế tại 544 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, hướng tới đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, quản trị nhà trường và phát triển toàn diện năng lực người học.

Thư viện Pleiku đưa sách đến hơn 500 học sinh xã Kông Chro

Thư viện Pleiku đưa sách đến hơn 500 học sinh xã Kông Chro

Giáo dục

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sách, tri thức và công nghệ thông tin, trong 2 ngày 22 và 23-9, Thư viện Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro tổ chức chương trình “Luân chuyển tài nguyên thông tin” tại xã Kông Chro.

null