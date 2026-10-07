Trường ĐH Quy Nhơn và ĐH Quang Trung được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục

(GLO)- Ngày 6-10, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) công bố danh sách 210 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá, công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Tỉnh Gia Lai có 2 trường được công nhận là Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung.

Theo đó, 2 cơ sở trên được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước, theo danh sách được cập nhật đến ngày 30-9.

Theo danh sách công bố của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), 2 cơ sở giáo dục đại học tại Gia Lai được đánh giá, công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Đáng chú ý, Trường Đại học Quy Nhơn đã trải qua 2 chu kỳ đánh giá. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng thực hiện đánh giá ngoài chu kỳ 1 (V1) đối với trường vào tháng 4-2017 và chu kỳ 2 (V2) vào tháng 2-2023.

Trường Đại học Quy Nhơn được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ tháng 6-2023 đến 6-2028. Ảnh: H.Đ

Ở giai đoạn V1 đạt 83,6%; giai đoạn V2 có điểm trung bình ở 4 lĩnh vực, gồm: đảm bảo chất lượng về chiến lược; đảm bảo chất lượng về hệ thống; đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng; kết quả hoạt động, lần lượt đạt 4,04; 4,04; 4,08 và 4,06 điểm. Trường được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ tháng 6-2023 đến 6-2028.

Trong khi đó, Trường Đại học Quang Trung được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh thực hiện đánh giá ngoài vào tháng 8-2024. Điểm trung bình ở 4 lĩnh vực trên lần lượt đạt 3,84; 3,63; 3,62 và 3,79 điểm. Trường được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ tháng 2-2025 đến 2-2030.

Trường Đại học Quang Trung được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh thực hiện đánh giá ngoài vào tháng 8-2024. Ảnh: ĐVCC

Ngoài 210 cơ sở giáo dục đại học được công nhận theo tiêu chuẩn trong nước, Cục Quản lý chất lượng cũng công bố 12 trường cao đẳng sư phạm được công nhận theo tiêu chuẩn trong nước và 17 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá, công nhận theo tiêu chuẩn nước ngoài.