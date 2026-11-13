Báo và PTTH Gia Lai đạt 2 giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026

(GLO)- Tối 12-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 2 tác phẩm đoạt giải khuyến khích ở loại hình truyền hình và báo in.

Dự lễ tổng kết và trao giải có các đồng chí: Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng ban Tổ chức Giải; Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, các tác giả và nhóm tác giả đạt giải.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026. Ảnh: Bạch Dương

Hai tác phẩm của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt giải khuyến khích gồm: Tác phẩm “Khai sáng vùng biên” của nhóm tác giả Võ Thị Kim Châu, Đặng Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Toàn, Lý Viễn Khánh (loại hình truyền hình); tác phẩm “Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Lấy người học làm trung tâm” của tác giả Hồ Thị Điểm (loại hình báo in).

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (thứ ba từ trái qua) trao 4 giải nhất cho các tác giả/ nhóm tác giả. Ảnh: Bạch Dương

Năm 2026, Ban Tổ chức nhận được gần 800 tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 64 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 40 giải khuyến khích; đồng thời vinh danh 2 nhân vật tiêu biểu.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 2 giải khuyến khích Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh những vấn đề trọng tâm của giáo dục Việt Nam, nổi bật là việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; đổi mới chương trình, phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và các vấn đề về đạo đức, tâm lý học đường.

Ban Tổ chức trao Giải Nhân vật tiêu biểu cho hai thầy giáo. Ảnh: Bạch Dương

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: “Báo chí đồng hành với giáo dục không có nghĩa là chỉ nói về những điều thuận lợi; đồng hành còn là dám chỉ ra những điều chưa tốt, bằng thông tin trung thực, thái độ khách quan và tinh thần xây dựng”.

Bộ trưởng mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo tiếp tục phản ánh giáo dục bằng sự thật, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội; theo sát quá trình đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống; phát hiện, cổ vũ những giá trị tốt đẹp và những cách làm tạo ra thay đổi thực chất. Theo đó, báo chí không chỉ thông tin về việc ban hành chính sách mà cần quan tâm chính sách được thực hiện ra sao, người học và nhà giáo được hưởng lợi như thế nào, khó khăn nào cần tháo gỡ.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực. Qua 9 lần tổ chức, Giải thu hút gần 7.000 tác phẩm tham dự, trong đó có gần 500 tác phẩm được trao giải.