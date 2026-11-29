(GLO)- Vượt qua hơn 4.000 thí sinh trên cả nước, Trần Minh Tú Nhi (sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) xuất sắc giành ngôi quán quân chương trình Vũ trụ Đồng tiền - The Moneyverse 2026, nhận giải thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt cùng học bổng CPA trị giá 9.787 AUD (đô la Úc).

Vòng chung kết chương trình Vũ trụ Đồng tiền được ghi hình tại Nhà thi đấu Đại học Phenikaa (Hà Nội) với sự cổ vũ của gần 2.000 khán giả, phát sóng trên kênh VTV3 chiều 29-11.

Vượt qua hơn 4.000 thí sinh trên cả nước, Trần Minh Tú Nhi (sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) xuất sắc giành ngôi quán quân chương trình Vũ trụ Đồng tiền - The Moneyverse 2026. Ảnh: ĐVCC

Trải qua hành trình tuyển chọn và tranh tài với hơn 4.000 thí sinh đến từ 54 trường đại học, học viện trên cả nước, Tú Nhi là một trong 6 gương mặt xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết.

Các thí sinh lần lượt chinh phục 5 chặng thi tương ứng với vòng đời của đồng tiền: Kiếm tiền, tích lũy, chi tiêu, đầu tư và bảo toàn tài sản. Bên cạnh kiến thức tài chính, các thử thách đòi hỏi khả năng phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị rủi ro và đưa ra quyết định trong thời gian giới hạn.

Bên cạnh 1 tỷ đồng, sinh viên Trần Minh Tú Nhi nhận thêm Học bổng CPA trị giá 9.787 AUD (đô la Úc) toàn phần do CPA Australia trao tặng. Ảnh: ĐVCC

Ở thử thách cuối cùng, Tú Nhi tranh tài cùng Nguyễn Kim Đạt (Học viện Hậu cần) và Lương Hoàng Bửu Ngọc (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh). Nữ sinh Trường Đại học Quy Nhơn đã giải thành công 3 lớp mật mã trước 2 đối thủ, chính thức giành ngôi quán quân.

Trước đó, dưới sự hướng dẫn của TS. Phan Thị Quốc Hương (Trường Đại học Quy Nhơn), Tú Nhi đã tạo dấu ấn qua nhiều vòng thi. Đặc biệt, tại trận bán kết 2, dù bất lợi về nguồn vốn sau phần đàm phán vay vốn không thành công, nữ sinh chỉ mất 30 giây để giải mã từ khóa “PHÒNG VỆ” mà không cần mua thêm dữ liệu gợi ý.

Vũ trụ Đồng tiền là chương trình truyền hình giáo dục tài chính dành cho sinh viên Việt Nam. Bước sang mùa thứ 3, chương trình lựa chọn chủ đề “BIGbang DATA”, chú trọng phát triển năng lực làm chủ tài chính của người trẻ trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Kết quả này là dấu ấn nổi bật của sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tại các sân chơi trí tuệ cấp quốc gia.