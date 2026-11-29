(GLO)- Dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ” (TALK) tại tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2026 tạo những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và thực hành của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tạo sức bật cho giáo dục mầm non.

Những thay đổi từ thực tiễn

Dự án TALK do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flamand, Vương quốc Bỉ (VVOB) tại Việt Nam triển khai trong giai đoạn 2022 - 2026.

Dự án hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận và thực hành các phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chú trọng trẻ em vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương: Chư Prông, Đak Đoa, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh.

Giá trị nổi bật của dự án là kết nối việc quan sát trẻ với điều chỉnh thực hành giáo dục; đồng thời hỗ trợ cán bộ quản lý đổi mới cách thức phát triển chuyên môn cho giáo viên.

Các nội dung của Dự án TALK được triển khai tại Trường Mầm non Chư Păh (xã Chư Păh). Ảnh: Trần Dung

Bà Nguyễn Phạm Thùy Nhẫn - Hiệu trưởng Trường Mầm non Chư Păh (xã Chư Păh) chia sẻ: Qua tiếp cận Dự án TALK, tôi nhận thấy thước đo thành công của người lãnh đạo không chỉ là nhà trường hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, có bao nhiêu thành tích, mà còn là đội ngũ giáo viên trưởng thành như thế nào, môi trường làm việc thay đổi ra sao và trẻ nhận được những giá trị gì từ nhà trường.

“Chúng tôi tạo môi trường để giáo viên sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, dám thử nghiệm những cách làm mới. Các hoạt động dự giờ, quan sát lớp học, trao đổi chuyên môn và sinh hoạt chuyên môn trở thành cơ hội học tập, phát triển năng lực cho mỗi giáo viên” - bà Nhẫn cho hay.

Hoạt động kết nối việc quan sát trẻ với điều chỉnh thực hành giáo dục được áp dụng tại Trường Mầm non Chư Păh (xã Chư Păh). Ảnh: Trần Dung

Trong giai đoạn 2022 - 2026, dự án tập trung giúp cán bộ quản lý, giáo viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn lớp học và sinh hoạt chuyên môn; bồi dưỡng về xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ, củng cố hoạt động khai vấn và duy trì cộng đồng học tập chuyên môn. Các nội dung về quan sát trẻ, quản lý trường học cũng được triển khai thông qua tập huấn, thực hành, học tập đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm.

Mở rộng những giá trị của Dự án TALK

Ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng Ban Quản lý Dự án TALK tỉnh Gia Lai - thông tin: Qua quá trình đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức các hoạt động chuyên môn, dự án đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và thực hành của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non. Theo tổng hợp của dự án, các mục tiêu và kết quả đều đạt chỉ số cao. Đặc biệt, những thay đổi ấy đã được thể hiện trong công việc hằng ngày tại trường và trong từng hoạt động với trẻ.

Đặc biệt, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên đã chủ động chia sẻ câu chuyện thay đổi của bản thân. Cách tổ chức hoạt động tại các lớp học ngày càng chú trọng hơn đến trải nghiệm của trẻ; trẻ mạnh dạn giao tiếp hơn với cô và với bạn. Hoạt động thực hành lấy trẻ làm trung tâm đã gắn các vật liệu địa phương với những giá trị, kiến thức bản địa. Đây là những kết quả có ý nghĩa lâu dài, bởi chất lượng giáo dục chỉ thực sự bền vững khi sự thay đổi trở thành năng lực và thói quen nghề nghiệp.

Giáo viên các trường mầm non trong vùng dự án chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp giáo dục trẻ hiệu quả. Ảnh: Trần Dung

Để có được những kết quả khả quan ấy, chúng tôi ghi nhận sự phối hợp, đồng hành của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và các đơn vị liên quan. Kỳ vọng với kết quả đạt được, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai các giải pháp duy trì, nhân rộng những mô hình, phương pháp đã được áp dụng, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh”. Bà Hồ Thị Mai Anh Quản lý vận hành Tổ chức VVOB tại Việt Nam

“Việc kết thúc một dự án không đồng nghĩa với kết thúc những giá trị mà dự án tạo ra. Những kiến thức, kỹ năng và cách tiếp cận hiệu quả cần tiếp tục được duy trì trong sinh hoạt chuyên môn, hoạt động bồi dưỡng đội ngũ và trong thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày” - ông Long nhấn mạnh.

Cũng theo ông Long, trong thời gian tới, ngành Giáo dục tỉnh định hướng tiếp tục phát huy đội ngũ cốt cán, duy trì những nội dung chuyên môn phù hợp, tạo điều kiện để các trường học tập lẫn nhau và từng bước lan tỏa những thực hành hiệu quả tới các cơ sở giáo dục mầm non ngoài vùng dự án, đặc biệt là các trường ở khu vực phía Đông tỉnh.

Qua đó, những nội dung từng được thực hiện trong khuôn khổ dự án sẽ trở thành một phần của hoạt động chuyên môn thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Dự án TALK đã tạo nền tảng để những giá trị được hình thành tiếp tục duy trì và lan tỏa, hướng tới môi trường giáo dục nơi mỗi trẻ em được quan sát, lắng nghe, tham gia và có cơ hội phát triển tốt nhất.