Bộ Y tế yêu cầu siết thực phẩm bán trong căng tin trường học: Những món nào cần hạn chế?

(GLO)- Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo trường học hạn chế tối đa kinh doanh thực phẩm nhiều đường, muối, chất béo trong căng tin; đồng thời siết chặt quản lý bữa ăn bán trú, yêu cầu công khai khi thay đổi thực đơn và nguyên liệu.

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Đáng chú ý, cơ quan này yêu cầu hạn chế tối đa việc kinh doanh thực phẩm không có lợi cho sức khỏe học sinh tại căng tin trường học.

Học sinh lựa chọn thực phẩm lành mạnh tại căng tin trường học, góp phần hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học, hạn chế tiêu thụ đồ ăn nhiều đường, muối và chất béo. Ảnh minh họa: AI

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu hạn chế tối đa kinh doanh các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe tại căng tin trường học, đặc biệt là thực phẩm chứa nhiều đường, nhiều muối và nhiều chất béo.

Đây là nhóm thực phẩm thường xuất hiện trong khẩu phần ăn vặt của học sinh như bánh kẹo, nước ngọt, đồ uống có đường, mì ăn liền, bim bim, thức ăn nhanh và các món chiên rán.

Việc kiểm soát nhóm thực phẩm này nhằm góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, hạn chế nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh không lây nhiễm ở trẻ em, thanh thiếu niên.

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường, yêu cầu thực đơn bảo đảm đủ năng lượng, cân đối các nhóm chất, đa dạng thực phẩm và phù hợp với độ tuổi, cấp học.

Theo hướng dẫn, lượng muối sử dụng mỗi ngày ở học sinh tiểu học cần dưới 4g, học sinh THCS và THPT dưới 5g. Lượng đường khuyến nghị tương ứng dưới 15g/ngày đối với học sinh tiểu học và dưới 25g/ngày đối với học sinh trung học.

Không chỉ kiểm soát thực phẩm bán trong căng tin, Bộ Y tế còn đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn đối với các đơn vị cung cấp suất ăn nội trú, bán trú. Theo đó, thực đơn phải được xây dựng theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng bữa ăn học đường, bảo đảm cân đối theo nhóm tuổi, cấp học, nhu cầu năng lượng, tỷ lệ các chất sinh năng lượng và những chất dinh dưỡng thiết yếu.

Đặc biệt, khi có thay đổi thực đơn, nhà cung cấp phải rà soát trước khi áp dụng, công khai bằng hình thức phù hợp và thông báo khi thay đổi món ăn, nguyên liệu. Trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn cũng cần được quy định rõ ràng, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Cơ sở giáo dục phải thường xuyên giám sát việc tổ chức bữa ăn. Ảnh: Liên Châu/TNO

Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm xuyên suốt quá trình từ lựa chọn, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, vận chuyển đến giao nhận và phục vụ học sinh.

Các cơ sở phải thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định, bảo đảm điều kiện vệ sinh về cơ sở vật chất, trang thiết bị và người trực tiếp chế biến.

Nhà trường có trách nhiệm thường xuyên giám sát hoạt động tổ chức bữa ăn, bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm và kịp thời xử lý những sản phẩm không bảo đảm an toàn.