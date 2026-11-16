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Gia Lai ghi nhận gần 11.200 ca sốt xuất huyết

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 11.183 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó khu vực phía tây tỉnh có 8.841 ca, 1 trường hợp tử vong; phía đông tỉnh có 2.342 ca, không có trường hợp tử vong.

So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 7.519 ca (cùng kỳ ghi nhận 3.664 ca) và tăng 1 trường hợp tử vong.

Đặc biệt, chỉ trong 1 tuần (từ ngày 4 đến 10-11), toàn tỉnh ghi nhận 733 ca mắc SXH, không có trường hợp tử vong, phát hiện thêm 31 ổ dịch SXH mới. Đây là tuần có số ca mắc cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay, tăng 38 ca so với tuần trước (695 ca).

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Gia Lai ghi nhận gần 11.200 ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay. Ảnh: Như Nguyện

Theo ngành Y tế, tình hình dịch SXH đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, khu vực phía đông tỉnh thời tiết đang trong mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển.

Các địa bàn được cảnh báo có nguy cơ gia tăng dịch gồm Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Phú Thiện, Diên Hồng, Vân Canh và Đak Đoa.

Trước tình hình trên, ngành Y tế tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy kết hợp phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

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