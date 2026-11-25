(GLO)- Sau hơn 5 giờ can thiệp, ê kíp bác sĩ Khoa Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) đã cô lập hoàn toàn luồng thông bất thường và bảo tồn động mạch nuôi não cho nữ bệnh nhân 43 tuổi có nguy cơ mù lòa, xuất huyết não.

Hơn 5 giờ can thiệp cấp cứu

Lúc 13 giờ ngày 3-11, tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, BSCKII Nguyễn Văn Trung - Trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ, Phó Chủ tịch Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam cùng ê kíp tiến hành can thiệp cấp cứu cho chị Nguyễn Thị O.K. (43 tuổi).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rò mạch máu não có luồng thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ mù lòa, xuất huyết não và các biến chứng đe dọa tính mạng.

Do cấu trúc tổn thương phức tạp, đường tiếp cận qua mạch máu khó khăn, ca can thiệp kéo dài hơn dự kiến.

Ê kíp thực hiện ca can thiệp dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Ảnh: Mỹ Hà

Trong hơn 5 giờ, ê kíp lần lượt bít các vị trí rò, đồng thời bảo tồn động mạch lớn nuôi não.

Đến gần 18 giờ 15 phút cùng ngày, hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền cho thấy luồng thông bất thường đã được cô lập hoàn toàn, tuần hoàn não được duy trì.

Chị K. cho biết: Sau khi bị tai nạn giao thông vào năm 2023, chị thường xuyên đau đầu, ù tai, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Do chi phí điều trị tại TP Hồ Chí Minh vượt khả năng chi trả của gia đình nên chị chưa thể thực hiện ca can thiệp.

Bệnh nhân K. hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật. Ảnh: Mỹ Hà

Gần đây, tình trạng đau đầu, chóng mặt diễn ra liên tục nên chị đến thăm khám và được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Sau can thiệp, các cơn đau đã thuyên giảm và sinh hoạt trở lại bình thường.

Phát triển kỹ thuật can thiệp mạch thần kinh tại tuyến tỉnh

Theo BSCKII Nguyễn Văn Trung, khi điều trị cho bệnh nhân K., ê kíp đã áp dụng kỹ thuật theo chiến lược điều trị được chuẩn hóa trong đề tài “CCF - Kỷ nguyên không có bóng: Tính chuẩn hóa của chiến lược điều trị”.

Việc triển khai các kỹ thuật can thiệp mạch thần kinh chuyên sâu tại tuyến tỉnh giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ điều trị ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại và chuyển tuyến.

Ngày 7-11, tại phường Quy Nhơn, Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về thông động tĩnh mạch màng cứng và thông động mạch cảnh xoang hang trực tiếp.

Tại đây, các chuyên gia đã trao đổi về chẩn đoán phân biệt, kỹ thuật can thiệp và kinh nghiệm xử trí các trường hợp phức tạp.

Quang cảnh hội thảo khoa học về can thiệp mạch thần kinh tại Quy Nhơn. Ảnh: Mỹ Hà

PGS.TS. Lê Văn Trường - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Chủ tịch Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam - cho biết: Việc chia sẻ kinh nghiệm từ các ca bệnh phức tạp giúp các cơ sở y tế từng bước triển khai kỹ thuật và chuẩn hóa chiến lược điều trị phù hợp với từng bệnh lý.

TS. Trần Chí Cường - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam - nhận định: Hội thảo giúp bác sĩ tại các địa phương cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý mạch máu não và vận dụng vào thực tiễn.

Theo BSCKII Nguyễn Văn Trung, hoạt động trao đổi chuyên môn cũng góp phần tăng cường phối hợp và nâng cao năng lực của mạng lưới can thiệp mạch thần kinh từ trung ương đến địa phương.