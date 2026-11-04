WHO thông tin về ca nhiễm virus Shamonda đầu tiên ở người trên thế giới

(GLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang phối hợp với các cơ quan chức năng Pháp điều tra trường hợp nhiễm virus Shamonda đầu tiên được xác nhận ở người trên thế giới. Đây là loại virus trước đó chủ yếu được ghi nhận ở động vật, đặc biệt là gia súc.

Theo WHO, bệnh nhân là 1 người đàn ông lớn tuổi, sinh sống tại vùng nông thôn miền Đông nước Pháp và có tình trạng suy giảm miễn dịch nghiêm trọng do bệnh lý nền. Người này không có tiền sử đi lại trong vòng 1 năm trước khi mắc bệnh.

Virus Shamonda virus trước đó chủ yếu được ghi nhận ở động vật, đặc biệt là gia súc. Ảnh: VOV1

Bệnh nhân nhập viện ngày 18-8-2026 để điều trị bệnh lý nền. Đến ngày 23-9, người này xuất hiện các triệu chứng bất thường về thần kinh như rối loạn thị giác, lú lẫn, mất ý thức và co giật. 2 ngày sau, bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm não nặng và tử vong ngày 8-10.

Ngày 20-10, Pháp chính thức thông báo trường hợp này tới WHO. Các xét nghiệm chuyên sâu, bao gồm giải trình tự gene và xét nghiệm sinh học phân tử, đã phát hiện vật liệu di truyền của virus Shamonda trong dịch não tủy và nhiều mẫu bệnh phẩm khác. Đáng chú ý, các mẫu mô não, gan và lách lấy sau khi bệnh nhân tử vong cũng ghi nhận lượng vật liệu di truyền của virus ở mức cao.

WHO cho hay, đây là ca nhiễm virus Shamonda đầu tiên ở người được ghi nhận và xác nhận bằng xét nghiệm trên toàn cầu. Đến thời điểm công bố, chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh nào ở người.

Virus Shamonda lần đầu được phân lập từ gia súc tại Nigeria vào năm 1965, sau đó được phát hiện ở động vật tại một số khu vực thuộc châu Phi và Nhật Bản.

Virus được cho là lây truyền chủ yếu giữa các loài động vật thông qua vết đốt của côn trùng hút máu, thường được gọi là dĩn hút máu. Các vật chủ có thể nhiễm virus gồm bò, cừu, dê và ngựa.

Đáng chú ý, từ mùa hè năm 2026, virus Shamonda bắt đầu được phát hiện tại châu Âu, với các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm ở gia súc và một số loài động vật khác tại Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ và Hà Lan. Tại Pháp, tính đến ngày 20-10, virus đã được phát hiện ở động vật tại 54 tỉnh, chủ yếu trên đàn bò.

Đối với trường hợp nhiễm ở người vừa được ghi nhận, nguồn lây vẫn chưa được xác định. WHO và các cơ quan chuyên môn châu Âu nhận định khả năng lây truyền qua côn trùng trung gian là giả thuyết đáng chú ý, nhưng hiện chưa có bằng chứng xác nhận con đường này.

Các nhà chức trách Pháp cũng đang điều tra những khả năng lây nhiễm khác, trong đó có nguy cơ liên quan đến thực phẩm và truyền máu. Tuy nhiên, xét nghiệm những người hiến máu có liên quan đến bệnh nhân đều cho kết quả âm tính, khiến khả năng lây truyền qua đường truyền máu được đánh giá thấp.

Theo WHO, việc phát hiện ca nhiễm virus Shamonda ở người cho thấy loại virus vốn được biết đến chủ yếu ở động vật này có khả năng vượt qua ranh giới vật chủ.

Tuy nhiên, chỉ với 1 trường hợp được xác nhận, hiện chưa đủ dữ liệu để xác định tần suất nhiễm bệnh, mức độ nghiêm trọng, phổ triệu chứng hoặc nguy cơ đối với người có hệ miễn dịch bình thường.

WHO khuyến nghị các quốc gia tăng cường giám sát virus trên động vật, tiếp tục điều tra nguồn lây và theo dõi khả năng xuất hiện thêm ca nhiễm ở người.