Dự án được HPA tại Việt Nam phối hợp với các đối tác triển khai trong 3 năm tại 6 tỉnh: Quảng Trị, Lai Châu, Đồng Nai, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa, với quy mô 37 điểm xã, 241 thôn, bản. Đối tượng hướng đến là người dân di biến động, đặc biệt là nhóm thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy và người qua lại khu vực biên giới- những nhóm có nguy cơ mắc sốt rét nhưng khó tiếp cận các dịch vụ y tế.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trong quá trình triển khai, dự án tập trung phát hiện chủ động ca bệnh sốt rét tại cộng đồng; mở rộng hoạt động truyền thông thay đổi hành vi; nâng cao năng lực giám sát dịch tễ cho cán bộ y tế, nhất là tuyến cơ sở; đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác kỹ thuật trong phòng, chống sốt rét tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.

Sau 3 năm, dự án đã tiếp cận hơn 200.000 người dân, thực hiện hơn 93.000 lượt xét nghiệm tại cộng đồng và tổ chức hàng nghìn buổi truyền thông thay đổi hành vi. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm, quản lý ca bệnh và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng chống sốt rét.

Tại Gia Lai, dự án được triển khai từ năm 2025, trong đợt mở rộng, với 7 điểm xã thuộc khu vực Krông Pa trước đây. Một trong những cách làm nổi bật là tổ chức các đội lưu động phối hợp với nhân viên y tế thôn bản và tình nguyện viên chủ động tiếp cận, phát hiện người có nguy cơ mắc bệnh ngay tại cộng đồng, nhất là nhóm đi rừng, ngủ rẫy.

Ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai ghi nhận những kết quả tích cực của dự án qua triển khai trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Phát biểu tại hội thảo tổng kết, ông Nguyễn Thanh Truyền- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho rằng, đây là cách làm phù hợp với đặc thù dịch tễ hiện nay, khi sốt rét không còn phổ biến nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ trong những nhóm dân cư khó tiếp cận. Đáng chú ý, trong bối cảnh Gia Lai có địa bàn trải dài từ vùng cao nguyên đến khu vực biên giới và ven biển, việc duy trì giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng có ý nghĩa quan trọng.

Theo ông Nguyễn Thanh Truyền, hội thảo tổng kết không chỉ nhằm ghi nhận kết quả mà còn cần đánh giá thẳng thắn những mặt đạt được, hạn chế trong quá trình triển khai, chia sẻ các mô hình hiệu quả và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn địa phương. Đặc biệt, cần thảo luận giải pháp duy trì kết quả sau khi dự án kết thúc, nhất là tại những địa phương không tiếp tục tham gia giai đoạn tiếp theo, tránh nguy cơ sốt rét quay trở lại.

Hội thảo cũng tập trung trao đổi định hướng phối hợp giữa các tuyến y tế, tăng cường năng lực cho y tế cơ sở và phát huy vai trò của nhân viên y tế thôn bản, tình nguyện viên trong giám sát, truyền thông phòng, chống sốt rét.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống sốt rét. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Thông qua dự án, các địa phương hướng đến duy trì những kết quả đã đạt được, bảo đảm người dân thuộc nhóm nguy cơ cao được tiếp cận các biện pháp phòng bệnh, phát hiện và điều trị kịp thời, góp phần thực hiện mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030 và ngăn ngừa bệnh quay trở lại.