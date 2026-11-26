(GLO)- Lá lốt là loại cây quen thuộc trong đời sống, vừa được sử dụng làm thực phẩm, vừa xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian. Ngâm chân bằng nước lá lốt được nhiều người áp dụng với mong muốn làm ấm cơ thể, giảm cảm giác đau mỏi, tê bì và thư giãn.

Tuy nhiên, phương pháp ngâm chân bằng lá lốt cần được sử dụng đúng cách và không thể thay thế việc thăm khám, điều trị y tế.

Theo y học cổ truyền, lá lốt có vị cay, tính ấm, thường được dùng với công dụng ôn trung tán hàn, khu phong, trừ thấp, hành khí và giảm đau. Vì vậy, dược liệu này được sử dụng trong một số bài thuốc hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp, lạnh chân tay hoặc đau mỏi do phong hàn.

Lá lốt cũng chứa tinh dầu cùng một số hợp chất như alkaloid, flavonoid và phenolic. Một số nghiên cứu về thành phần của loại cây này ghi nhận tiềm năng chống oxy hóa, kháng viêm và giảm đau. Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu về dược liệu không đồng nghĩa với việc ngâm chân bằng nước lá lốt đã được chứng minh có thể điều trị các bệnh lý cụ thể.

Hỗ trợ làm ấm, thư giãn và giảm cảm giác đau mỏi

Ngâm chân bằng nước ấm có thể giúp cơ thể thư giãn, giảm cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc. Khi kết hợp với lá lốt, phương pháp này được y học cổ truyền sử dụng nhằm hỗ trợ làm ấm bàn chân, cải thiện cảm giác lạnh và đau mỏi.

Ngâm chân bằng nước lá lốt giúp làm ấm cơ thể, giảm cảm giác đau mỏi, tê bì và thư giãn. Ảnh minh họa: AI

Một số bài thuốc dân gian còn phối hợp lá lốt với gừng hoặc ngải cứu để ngâm chân. Theo hướng dẫn trên Báo Sức khỏe và Đời sống, có thể dùng khoảng 30g lá lốt tươi, 20g ngải cứu và một nhánh gừng nhỏ, rửa sạch, đun với khoảng 1 lít nước trong 5-10 phút. Sau đó, chắt nước ra chậu, pha thêm nước ấm để đạt nhiệt độ phù hợp, khoảng 40 độ C và ngâm chân từ 15-20 phút.

Việc ngâm chân cần tạo cảm giác dễ chịu, không nên sử dụng nước quá nóng hoặc kéo dài thời gian ngâm. Sau khi thực hiện, cần lau khô bàn chân, đặc biệt là các kẽ ngón.

Không phải ai cũng phù hợp với phương pháp này

Dù là cách chăm sóc sức khỏe đơn giản, ngâm chân bằng lá lốt vẫn có thể gây rủi ro nếu thực hiện không đúng cách hoặc áp dụng cho người không phù hợp.

Người mắc bệnh đái tháo đường, nhất là trường hợp có biến chứng thần kinh ngoại biên, cần đặc biệt thận trọng. Tình trạng giảm cảm giác ở bàn chân khiến người bệnh khó nhận biết nước quá nóng, từ đó có thể bị bỏng mà không phát hiện kịp thời. Báo Nhân Dân từng phản ánh trường hợp người mắc đái tháo đường tự ngâm chân bằng nước nóng kết hợp lá lốt, gừng và muối, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng ở bàn chân.

Người có vết thương hở, viêm loét, nhiễm trùng hoặc tổn thương da ở chân không nên ngâm. Những người mắc bệnh tim mạch, huyết áp không ổn định hoặc có vấn đề về tuần hoàn máu cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Để hạn chế nguy cơ kích ứng, cần lựa chọn lá lốt sạch, rửa kỹ trước khi đun; kiểm tra nhiệt độ nước trước khi ngâm và dừng ngay nếu xuất hiện cảm giác nóng rát, ngứa hoặc khó chịu. Không ngâm chân khi quá đói hoặc ngay sau khi ăn no.

Ngâm chân bằng lá lốt giúp thư giãn, chăm sóc bàn chân tại nhà nhưng không thay thế thuốc điều trị. Nếu đau nhức, tê bì, sưng hoặc lạnh chân kéo dài, cần đi khám để xác định nguyên nhân.