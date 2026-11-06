Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Hội nghị khoa học về kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong chăm sóc người bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 6-11, tại phường Quy Nhơn Bắc, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng - Đổi mới thực hành, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh”.

anh.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị khoa học. Ảnh: Minh Nhật

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế; đại diện các bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi nội dung “Đột quỵ não - Chẩn đoán, lượng giá, can thiệp” với các báo cáo: “Mối liên quan giữa hội chứng lâm sàng y học cổ truyền” ở người bệnh nhồi máu não giai đoạn phục hồi và đặc điểm chi băng máy ZMT-1A. Mức độ cải thiện chức năng nhận thức hàng ngày ở người bệnh đột quỵ não giai đoạn phục hồi điều trị nội trú.

Khảo sát tỷ lệ lo âu, trầm cảm và các yếu tố liên quan ở người bệnh đột quỵ não điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Xây dựng và đánh giá hiệu quả áp dụng bảng kiểm trong chăm sóc và phục hồi chức năng người bệnh sau đột quỵ…

hoi-nghi-khoa-hoc-ve-ket-hop-y-hoc-co-truyen-va-phuc-hoi-chuc-nang-trong-cham-soc-nguoi-benh.jpg
Quang cảnh hội nghị khoa học. Ảnh: Minh Nhật

Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi về nội dung “Điều trị - Can thiệp y học cổ truyền, phục hồi chức năng” với các báo cáo: Cốm tan an não thông mạch trong điều trị nhồi máu não cấp. Hiệu quả điều trị oxy cao áp ở người bệnh nhồi máu não. Hiệu quả điện châm kết hợp oxy cao áp ở bệnh nhân mất ngủ không thực tổn…

ong-ly-minh-thai.jpg
Ông Lý Minh Thái- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị khoa học. Ảnh: Minh Nhật

Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Minh Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Sở Y tế đánh giá cao tinh thần chủ động nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học thực tiễn tại hội nghị, từ các giải pháp chẩn đoán, lượng giá đột quỵ não, ứng dụng oxy cao áp, điện châm, cho đến các bài thuốc y học cổ truyền và dược liệu chuẩn hóa.

Hội nghị đã tạo diễn đàn để đại biểu trao đổi chuyên môn, cập nhật kiến thức, tạo nền tảng để chuẩn hóa các quy trình lâm sàng, đưa những thành tựu nghiên cứu khoa học vào phục vụ người dân ngày một tốt hơn và hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dự thảo mới về hiến mô ở người dưới 18 tuổi: Bỏ quyền đăng ký hiến, siết điều kiện hiến khi còn sống

Dự thảo mới về hiến mô ở người dưới 18 tuổi: Bỏ quyền đăng ký hiến, siết điều kiện hiến khi còn sống

Tin tức

(GLO)- Trước phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 2-11, Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) được chỉnh lý theo hướng thu hẹp quyền hiến của người dưới 18 tuổi, tăng cường các điều kiện bảo vệ trẻ em.

Gia Lai tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do não mô cầu

Gia Lai tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do não mô cầu

Sức khỏe

(GLO)- Trước thông tin xuất hiện chùm ca bệnh do não mô cầu nhóm B tại trường học ở TP. Hồ Chí Minh trong tháng 10-2026, trong đó có ca tử vong, Sở Y tế Gia Lai yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Gia Lai ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng cao

Gia Lai ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng cao

Tin tức

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, từ ngày 14 đến 20-10, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 210 ca so với tuần trước đó. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 9.143 ca mắc, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

null