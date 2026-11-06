Hội nghị khoa học về kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong chăm sóc người bệnh

(GLO)- Ngày 6-11, tại phường Quy Nhơn Bắc, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng - Đổi mới thực hành, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh”.

Các đại biểu tham dự hội nghị khoa học. Ảnh: Minh Nhật

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế; đại diện các bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi nội dung “Đột quỵ não - Chẩn đoán, lượng giá, can thiệp” với các báo cáo: “Mối liên quan giữa hội chứng lâm sàng y học cổ truyền” ở người bệnh nhồi máu não giai đoạn phục hồi và đặc điểm chi băng máy ZMT-1A. Mức độ cải thiện chức năng nhận thức hàng ngày ở người bệnh đột quỵ não giai đoạn phục hồi điều trị nội trú.

Khảo sát tỷ lệ lo âu, trầm cảm và các yếu tố liên quan ở người bệnh đột quỵ não điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Xây dựng và đánh giá hiệu quả áp dụng bảng kiểm trong chăm sóc và phục hồi chức năng người bệnh sau đột quỵ…

Quang cảnh hội nghị khoa học. Ảnh: Minh Nhật



Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi về nội dung “Điều trị - Can thiệp y học cổ truyền, phục hồi chức năng” với các báo cáo: Cốm tan an não thông mạch trong điều trị nhồi máu não cấp. Hiệu quả điều trị oxy cao áp ở người bệnh nhồi máu não. Hiệu quả điện châm kết hợp oxy cao áp ở bệnh nhân mất ngủ không thực tổn…

Ông Lý Minh Thái- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị khoa học. Ảnh: Minh Nhật



Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Minh Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Sở Y tế đánh giá cao tinh thần chủ động nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học thực tiễn tại hội nghị, từ các giải pháp chẩn đoán, lượng giá đột quỵ não, ứng dụng oxy cao áp, điện châm, cho đến các bài thuốc y học cổ truyền và dược liệu chuẩn hóa.

Hội nghị đã tạo diễn đàn để đại biểu trao đổi chuyên môn, cập nhật kiến thức, tạo nền tảng để chuẩn hóa các quy trình lâm sàng, đưa những thành tựu nghiên cứu khoa học vào phục vụ người dân ngày một tốt hơn và hiệu quả hơn.