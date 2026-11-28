(GLO)- Protein là thành phần quan trọng cấu tạo nên sợi tóc. Khi cơ thể không được cung cấp đủ dưỡng chất này trong thời gian dài, tóc có thể trở nên yếu, dễ gãy rụng và chậm phát triển. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra tình trạng rụng tóc.

Vì sao thiếu protein ảnh hưởng đến tóc?

Protein là dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể, tham gia xây dựng và tái tạo các mô. Trong đó, keratin - loại protein cấu tạo chủ yếu nên sợi tóc - giúp tóc duy trì cấu trúc và độ chắc khỏe. Vì vậy, chế độ ăn thiếu protein kéo dài, đặc biệt trong tình trạng suy dinh dưỡng hoặc ăn kiêng quá mức, có thể ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc.

Theo thông tin từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (MedlinePlus), những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, không cung cấp đủ protein có thể dẫn đến tình trạng rụng tóc kiểu telogen effluvium. Đây là hiện tượng nhiều nang tóc chuyển sớm sang giai đoạn nghỉ, khiến tóc rụng nhiều hơn bình thường. Tình trạng này có thể xuất hiện sau một thời gian kể từ khi cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng.

Tuy nhiên, không phải cứ rụng tóc là do thiếu protein. Theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), thiếu sắt, kẽm, biotin, một số vấn đề về tuyến giáp, yếu tố di truyền, căng thẳng và thay đổi nội tiết cũng có thể gây rụng tóc. Harvard Health Publishing cũng lưu ý, thiếu protein nghiêm trọng mới là nguyên nhân đáng kể; với người có chế độ ăn cân bằng, tình trạng rụng tóc thường không xuất phát từ việc thiếu dưỡng chất này.

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Bổ sung protein thế nào để duy trì mái tóc khỏe?

Để bảo đảm cung cấp đủ protein, mỗi người nên duy trì chế độ ăn đa dạng, kết hợp các thực phẩm giàu đạm như thịt nạc, cá, trứng, sữa, tôm, cua, các loại đậu và hạt. Người trưởng thành khỏe mạnh thường cần khoảng 0,8 g protein/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày; nhu cầu thực tế có thể thay đổi tùy độ tuổi, thể trạng và mức độ vận động.

Bên cạnh protein, cơ thể cũng cần được cung cấp đầy đủ năng lượng, vitamin và khoáng chất để duy trì hoạt động bình thường, trong đó có quá trình phát triển của tóc.

Các chuyên gia da liễu khuyến cáo không nên tự ý sử dụng các loại thực phẩm bổ sung hoặc viên uống quảng cáo kích thích mọc tóc khi chưa xác định tình trạng thiếu hụt. Việc bổ sung quá mức một số dưỡng chất như vitamin A, vitamin E và selen thậm chí có thể làm tình trạng rụng tóc trầm trọng hơn.

Nếu tóc rụng nhiều kéo dài, thưa rõ rệt hoặc xuất hiện những vùng rụng tóc bất thường, người gặp tình trạng này nên đi khám chuyên khoa da liễu để xác định nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp, thay vì chỉ tập trung bổ sung protein.