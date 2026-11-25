(GLO)- Từ ngày 27 đến 29-11, Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, phục vụ Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11 với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không hoạt động tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài trong thời gian trên.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không, phục vụ các hội nghị cấp cao quốc tế. Ảnh: NIA/NDO

Động thái này nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11). Đây là 2 sự kiện đối ngoại quan trọng dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 28-11.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp với cấp độ áp dụng.

Các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về đơn vị kiểm soát an ninh hàng không tại địa bàn.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có trách nhiệm thông báo quyết định đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng; đồng thời tổng hợp tình hình, báo cáo Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo quy định.