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Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai

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BẢO HÂN - THU HUYỀN
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(GLO)- Sáng 6-11, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai, Đoàn kiểm tra, giám sát số 5 của Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

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Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Dự hội nghị có Trung tướng Trần Minh Tiến, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, cùng các thành viên trong đoàn.

Về phía Đảng ủy Công an tỉnh có Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh.

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Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 của Đảng ủy Công an Trung ương thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bảo Hân

Theo dự thảo báo cáo, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025-2030) và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

Đồng thời, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế tại địa phương.

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Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ được quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Theo báo cáo, 100% cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc.

Đảng ủy Công an tỉnh cũng chú trọng kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, tăng cường giám sát thường xuyên thông qua dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 5 đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, phân tích nguyên nhân và kiến nghị biện pháp khắc phục.

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Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai đạt được và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế được chỉ ra, khẩn trương khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy, phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian.

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