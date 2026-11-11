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Sư đoàn 31 chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó thiên tai

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngày 10-11, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tổ chức báo động, kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nội dung kiểm tra tập trung vào phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; khả năng huy động lực lượng, phương tiện, trang bị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và phối hợp với chính quyền địa phương trong xử lý các tình huống khẩn cấp.

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Sư đoàn 31 chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó thiên tai. Ảnh: Nguyễn Hùng

Qua kiểm tra, Sư đoàn đánh giá khả năng cơ động của các lực lượng, sử dụng phương tiện chuyên dụng, tổ chức sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến những khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

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Sư đoàn 31 tổ chức báo động, kiểm tra khả năng huy động lực lượng ứng phó với thiên tai. Ảnh: Nguyễn Hùng

Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 31 cho biết, việc tổ chức báo động, kiểm tra nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, kịp thời xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 31 cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn cho bộ đội và người dân.

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