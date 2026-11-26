(GLO)- Ngày 26-11, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Gia Lai do Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) cùng 2 đơn vị trực thuộc là Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri và Tiểu khu Quân sự tỉnh Stung Treng.

Tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Trung tướng Ly Sorarith - Tư lệnh Quân khu 1 cùng các thành viên Bộ Tư lệnh tiếp đoàn.

Đại tá Trần Thế Phan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía bạn, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đối với hoạt động phối hợp giữa các Tiểu khu Quân sự với Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (thứ 4 từ trái sang) trao quà lưu niệm cho đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia). Ảnh: Đức Dũng

Nổi bật là việc duy trì trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; tổ chức tuần tra song phương, giải quyết các vụ việc phát sinh và tạo điều kiện cho Đội K52 tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Bên cạnh đó, đoàn quân - dân y kết hợp của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe cho hơn 1.172 lượt người dân tại xã Tà Ang (huyện Kon Mum, tỉnh Ratanakiri).

Đại tá Trần Thế Phan mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Tiểu khu Quân sự tăng cường phối hợp trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, duy trì trao đổi đoàn, tuần tra song phương và hỗ trợ Đội K52 thực hiện nhiệm vụ.

Tại Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Thiếu tướng Muoy Sophat - Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự - tiếp và làm việc với đoàn.

Hai bên đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, nhất là trong trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự trên tuyến biên giới và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ tháng 1-2025 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 49 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao kinh phí 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri xây dựng công trình hữu nghị. Ảnh: Đức Dũng

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao kinh phí 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri xây dựng công trình hữu nghị, góp phần củng cố cơ sở vật chất, doanh trại đơn vị.

Về phương hướng hợp tác năm 2027, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giữ gìn an ninh biên giới, duy trì giao lưu, thăm hỏi và dự kiến tổ chức Hội nghị quân sự thường niên lần thứ 17 vào tháng 6-2027 tại Ratanakiri.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cũng đề nghị phía bạn tiếp tục hỗ trợ Đội K52 thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện cho đoàn quân - dân y kết hợp sang khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho người dân địa phương vào cuối tháng 3-2027, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Đến thăm, làm việc với Tiểu khu Quân sự tỉnh Stung Treng, đoàn được Thiếu tướng Ton Chhay - Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự cùng các thành viên đơn vị đón tiếp.

Đại tá Trần Thế Phan ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân địa phương đối với Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao quà lưu niệm cho đại diện Tiểu khu Quân sự tỉnh Stung Treng. Ảnh: Đức Dũng

Trong mùa khô 2025-2026, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Stung Treng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại địa phương từ năm 2001 đến nay lên 443.

Đại tá Trần Thế Phan đề nghị phía bạn tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ; đồng thời quan tâm, hỗ trợ người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn trên địa bàn.

Cũng trong ngày 26-11, Đại tá Trần Thế Phan đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Ratanakiri; thắp hương tưởng niệm 7 hài cốt liệt sĩ được đơn vị tìm kiếm, quy tập và đang bảo quản tại khu thờ liệt sĩ của Đội.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Đức Dũng

Các hoạt động thăm, làm việc góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Gia Lai với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia; tiếp tục vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước (24/6/1967 - 24/6/2027).