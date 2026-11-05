Quân đoàn 34 kiểm tra toàn diện công tác tại Trường Quân sự và Sư đoàn 31

(GLO)- Ngày 4-11, Đoàn kiểm tra số 3, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 do Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Trường Quân sự Quân đoàn và Sư đoàn 31.

Đối với Trường Quân sự Quân đoàn, Đoàn kiểm tra tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo; tổ chức, quản lý huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và các mặt công tác bảo đảm phục vụ nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác xây dựng chính quy tại Trường Quân sự Quân đoàn. Ảnh: Công Danh

Tại Sư đoàn 31, Đoàn tập trung kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện tác chiến, kết quả huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác Đảng, công tác chính trị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đời sống bộ đội.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lê Văn Cương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị trong quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác huấn luyện tại Sư đoàn 31. Ảnh: Hồng Phúc

Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần xây dựng Sư đoàn 31 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và Trường Quân sự Quân đoàn “chính quy, mẫu mực, thông minh, hiện đại”.