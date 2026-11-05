Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Quân đoàn 34 kiểm tra toàn diện công tác tại Trường Quân sự và Sư đoàn 31

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 4-11, Đoàn kiểm tra số 3, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 do Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Trường Quân sự Quân đoàn và Sư đoàn 31.

Đối với Trường Quân sự Quân đoàn, Đoàn kiểm tra tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo; tổ chức, quản lý huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và các mặt công tác bảo đảm phục vụ nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

quan-doan-34-kiem-tra-toan-dien-cong-tac-tai-truong-quan-du-va-su-doan.jpg
Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác xây dựng chính quy tại Trường Quân sự Quân đoàn. Ảnh: Công Danh

Tại Sư đoàn 31, Đoàn tập trung kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện tác chiến, kết quả huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác Đảng, công tác chính trị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đời sống bộ đội.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lê Văn Cương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị trong quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.

1793841059815-5781050581951724652-5781050581951724652-f4add820bafae5fb4521bf2c0430711f.jpg
Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác huấn luyện tại Sư đoàn 31. Ảnh: Hồng Phúc

Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần xây dựng Sư đoàn 31 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và Trường Quân sự Quân đoàn “chính quy, mẫu mực, thông minh, hiện đại”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin.

Gia Lai: Diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 25-10, Đại đội Trinh sát cơ giới 1 (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn tập phương án đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin, nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và xử trí các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

null