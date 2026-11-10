Bộ Quốc phòng tổng kết việc thi hành 3 luật quan trọng về quốc phòng - an ninh

(GLO)- Sáng 10.11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết việc thi hành Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Hoàng

Việc ban hành và triển khai Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Hệ thống pháp luật về quốc phòng tiếp tục được hoàn thiện.

Cả nước đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; thành lập chi bộ, đảng bộ quân sự tại 100% cấp xã, xây dựng các hải đội dân quân thường trực và 144 chốt chiến đấu trên tuyến biên giới đất liền.

Công tác đào tạo cán bộ quân sự cơ sở, giáo dục quốc phòng và an ninh được chú trọng, với hơn 6,5 triệu lượt người được bồi dưỡng. Công tác phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, đối ngoại quốc phòng và tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đạt nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ, tỉnh Gia Lai đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; 135/135 xã, phường có chi bộ quân sự. Giai đoạn 2019-2026, tỉnh đào tạo 1.219 cán bộ, tập huấn gần 6.000 lượt người; tỷ lệ huấn luyện đạt yêu cầu 99,5%, trong đó 75% khá, giỏi.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai rộng rãi, với hơn 1,2 triệu học sinh THPT và gần 72.000 sinh viên Đại học Quy Nhơn tham gia học tập.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thi hành 3 luật bộc lộ một số bất cập trước yêu cầu quốc phòng trong tình hình mới. Sự phát triển của công nghệ quân sự, chiến tranh công nghệ cao, tác chiến điện tử, không gian mạng và phương tiện không người lái đòi hỏi phải hoàn thiện hành lang pháp lý.

Việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh thẩm quyền, tổ chức và cơ chế phối hợp ở cơ sở. Vì vậy, hội nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung 3 luật, tập trung vào các quy định về khu vực phòng thủ, tổ chức, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng; nâng cao năng lực dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, hiện đại; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.