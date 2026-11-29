(GLO)- Ngày 28-11, đoàn công tác do Đại tá Trần Thế Phan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear (Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia).

Tiếp đoàn có Đại tá Mao Sovan - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear.

Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (thứ 3 từ trái sang) trao quà lưu niệm cho đại diện Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Đức Dũng

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Thế Phan đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Tiểu khu Quân sự, chính quyền và nhân dân tỉnh Preah Vihear đối với Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Trong mùa khô 2025-2026, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại Preah Vihear, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại địa phương từ năm 2001 đến nay lên 532.

Đại tá Trần Thế Phan mong muốn phía bạn tiếp tục hỗ trợ Đội K52 trong khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại địa phương. Qua đó, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai bên.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Ảnh: Đức Dũng

Trên đường trở về nước sau chuyến công tác, đoàn đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.