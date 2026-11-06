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Tiểu đoàn phòng hóa 21 đạt thành tích cao tại Hội thi toàn quân năm 2026

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Tham gia Hội thi Đại đội trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên đại đội, Tiểu đoàn phòng hóa toàn quân năm 2026, Tiểu đoàn phòng hóa 21 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn cùng nhiều giải thưởng cá nhân.

Hội thi diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 2 đến 5-11) tại TP. Hà Nội do Binh chủng Hóa học tổ chức với 10 nội dung, gồm: Khí tài đề phòng; kỹ thuật chuyên môn binh chủng; soạn thảo bài giảng giáo dục chính trị; tổ chức, phương pháp huấn luyện; tổ chức, phương pháp giáo dục chính trị; nhận thức chung; soạn thảo văn kiện công tác tham mưu tác chiến, công tác Đảng, công tác chính trị; báo cáo kế hoạch công tác tham mưu tác chiến; báo cáo kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị và bắn súng K54.

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Tiểu đoàn phòng hóa 21 đạt thành tích cao tại Hội thi toàn quân năm 2026. Ảnh: Ngọc Tuấn

Tham gia hội thi, Tiểu đoàn phòng hóa 21 cử đoàn gồm 4 cán bộ thuộc hai nhóm chuyên môn quân sự và chính trị. Các thí sinh tham gia những nội dung phù hợp với chức trách, chuyên môn đảm nhiệm.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các cán bộ Tiểu đoàn phòng hóa 21 đã hoàn thành tốt các nội dung dự thi, đạt nhiều kết quả nổi bật. Về tập thể, đơn vị giành giải Nhì toàn đoàn và giải Ba khối Quân chủng, Quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Về cá nhân, đoàn đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba.

Kết quả trên góp phần khẳng định trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ huy và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ Tiểu đoàn phòng hóa 21. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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