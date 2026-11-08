Tiểu đoàn Trinh sát 28 tổ chức diễn đàn thanh niên rèn luyện kỷ luật

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11). Diễn đàn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ với nhiều nội dung trao đổi thiết thực.

Tiểu đoàn Trinh sát 28 tổ chức diễn đàn thanh niên về rèn luyện kỷ luật. Ảnh: Nguyễn Tú

Thông qua hình thức thảo luận, tìm hiểu pháp luật và trao đổi trực tiếp, cán bộ, đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn Trinh sát 28 đã làm rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị.

Tiểu đoàn Trinh sát 28 phát huy tuổi trẻ trong rèn luyện kỷ luật. Ảnh: Nguyễn Tú

Các ý kiến tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn trong công tác định hướng tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đồng thời, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phòng ngừa vi phạm kỷ luật, xây dựng tác phong công tác khoa học, nghiêm túc.