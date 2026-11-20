(GLO)- Chiều 19-11, đoàn công tác của Cục Pháp chế (Bộ Quốc phòng) tiến hành kiểm tra công tác pháp chế, việc triển khai thực hiện các quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Tăng 273 (Quân đoàn 34).

Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống văn bản, hồ sơ, sổ sách và các mặt công tác pháp chế; việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kết quả chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội tại Lữ đoàn Tăng 273.

Đoàn công tác của Cục Pháp chế (Bộ Quốc phòng) kiểm tra công tác pháp chế, việc triển khai thực hiện các quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Tăng 273. Ảnh: Nguyễn Tú

Trong đó, đoàn chú trọng kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 42/2018/TT-BQP ngày 30-3-2018 của Bộ Quốc phòng quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kiểm tra công tác pháp chế tại Lữ đoàn Tăng 273. Ảnh: Nguyễn Tú

Thông qua kiểm tra, đoàn đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Lữ đoàn; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời trao đổi, hướng dẫn các biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong thời gian tới.